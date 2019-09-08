الأحد, 08 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
44 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

"صحار الدولي" راع تأسيسي لمعهد المحللين الماليين المعتمدين

الأحد 08 سبتمبر 2019 06:10 م بتوقيت مسقط

"صحار الدولي" راع تأسيسي لمعهد المحللين الماليين المعتمدين

 

مسقط – الرؤية

شهد حفل الإعلان الرسمي عن تدشين معهد المُحللين الماليين المعتمدين (CFA) بالسلطنة تحت رعاية الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، سعادة طاهر بن سالم العمري، إعلان صحار الدولي راعيًا تأسيسيًّا للمعهد، في إطار سعيه الحثيث نحو تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالسلطنة.

ومثل صحار الدولي في الحفل الذي تمَّ تنظيمه مؤخرًا في فندق كراون بلازا مسقط، عبدالله بن سالم الحارثي، نائب رئيس مجلس إدارة صحار الدولي، وكريغ بارينجتون بيل، المدير المالي بصحار الدولي، وسعيد بن علي الهنائي، مساعد مدير عام أول ورئيس قسم الخزينة بصحار الدولي، وبالنيابة عن البنك تسلم عبدالله الحارثي تكريم البنك بصفته راعٍ تأسيسي للمعهد بالسلطنة. وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية صحار الدولي الجديدة بأن يكون مؤسسة خدمية عمانية الطابع عالمية الريادة.

ومن المنتظر أن تشهد السنوات الخمس المقبلة العديد من الأنشطة والمبادرات التي سينظمها المعهد. ويعد فرع معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA) بالسلطنة هو العضو الأخير في الرابطة العالمية لمهنيي الاستثمارات، وإلى جانب كونها الجهة المنوطة بوضع المعايير الدولية للتميز المهني واعتماد البيانات في مجالات التمويل والاستثمار،

وقال أحمد المسلمي: نهدف من خلال دعمنا لمعهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA) بالسلطنة إلى مواصلة دورنا المحوري في تعزيز التنمية الاقتصادية في السلطنة عبر توفير البيئة المواتية للفوز في قطاع التمويل والاستثمار، ويسرنا أن نكون داعمين لمعهد المحللين الماليين المعتمدين CFA بسلطنة عمان كراعٍ تأسيسي ترجمةً لالتزامنا بتعزيز أعلى معايير السلوك المهني والأخلاقيات في قطاع التمويل والاستمار. ويعد الدعم فرصة سانحة لنا للمضي قدماً في مسيرتنا نحو تثقيف وحماية المستثمرين  ورفع معايير الممارسات الاستثمارية في السلطنة ودعم الجهود التي تهدف إلى تحقيق النمو المستمر للسوق المالية من خلال تشجيع إدارة الاستثمار الحكيمة وتطبيق أعلى معايير الحوكمة للشركات، الأمر الذي يمكننا من تعزيز رفاهية المجتمع وتطوره في كافة المجالات فضلاً عن توجيههم وإرشادهم لتحقيق المزيد من النجاحات والفوز.

ويهدف المعهد إلى إيجاد بيئة استثمارية مثالية للمستثمرين والأسواق في شتى أقطار العالم. ومن المزمع أن تثمر هذه الاتفاقية عن العديد من المبادرات التي تضم فعاليات تعليمية للأعضاء ومسابقات في بحوث حول الاستثمار للطلاب الجامعيين فضلاً عن تنظيم ندوات حول أخلاقيات الاستثمار. وبذلك فإنَّ هذه المنصة تُعد مثالية للمهنيين الماليين والاستثماريين وصناع القرار للالتقاء ومناقشة ومشاركة أحدث الاتجاهات والاستراتيجيات التي تساعد على تحسين القطاع المالي بشكل عام.

 

 

 

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

17 أبريل 2016

معهد المحللين الماليين المعتمدين يخرج الدفعة الثالثة من حملة شهادات الاعتماد المالي في السلطنة

المزيد

21 مايو 2019

"كليّة الدراسات المصرفيّة" توقع اتفاقية تعاون مع معهد المحللين الماليين المعتمدين

المزيد

05 مارس 2019

البنك الوطني يرعى حفل تخريج حاملي شهادات المحللين الماليين

المزيد

04 أغسطس 2015

برنامج تأسيسي لتأهيل معلمي السياقة بخصب

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

قرار بمنع النشر في قضية "اختلاسات التربية والتعليم" لحماية الشهود

المحليات - أخبار

السلطنة أمام "مؤتمر المحيط الهندي": لا بديل عن الجهد الجماعي لضمان سلامة الملاحة البحرية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"حقوق الإنسان" تقف على الحالة الصحية للطفلة ميرال البلوشية

المحليات - أخبار

انطلاق ملتقى الصحافة العماني الصيني في بكين غدا.. و9 أوراق عمل ومعرض صور لإبراز عمق العلاقات التاريخية الثنائية

المحليات - أخبار

ولاية رخيوت تتزين في الموسم السياحي بفضل التنوع الجغرافي والطبيعة الساحرة

عمان - سياحة عمان

7.73% زيادة في عدد السجلات التجارية بالربع الثاني

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الرؤية" تنفرد بنشر تفاصيل اختلاس المال العام في قضية "التربية والتعليم"

المحليات - تعليم

5 آلاف ريال غرامة نشر الغسيل في الشرفات

المحليات - أخبار

مغردون إماراتيون يثيرون غضب حاكم دبي ووزير الخارجية

دولي - أخبار

كشف أسباب توقف عمليات الإنشاء بمطار آل مكتوم بدبي

دولي - اقتصاد

قائمة أخطر 10 دول على حياة السياح

منوعات - من هنا وهناك

عودة التعليم المسائي

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إعلان أسفل الأكثر قراءة