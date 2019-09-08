"صحار الدولي" راع تأسيسي لمعهد المحللين الماليين المعتمدين

مسقط – الرؤية

شهد حفل الإعلان الرسمي عن تدشين معهد المُحللين الماليين المعتمدين (CFA) بالسلطنة تحت رعاية الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، سعادة طاهر بن سالم العمري، إعلان صحار الدولي راعيًا تأسيسيًّا للمعهد، في إطار سعيه الحثيث نحو تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالسلطنة.

ومثل صحار الدولي في الحفل الذي تمَّ تنظيمه مؤخرًا في فندق كراون بلازا مسقط، عبدالله بن سالم الحارثي، نائب رئيس مجلس إدارة صحار الدولي، وكريغ بارينجتون بيل، المدير المالي بصحار الدولي، وسعيد بن علي الهنائي، مساعد مدير عام أول ورئيس قسم الخزينة بصحار الدولي، وبالنيابة عن البنك تسلم عبدالله الحارثي تكريم البنك بصفته راعٍ تأسيسي للمعهد بالسلطنة. وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية صحار الدولي الجديدة بأن يكون مؤسسة خدمية عمانية الطابع عالمية الريادة.

ومن المنتظر أن تشهد السنوات الخمس المقبلة العديد من الأنشطة والمبادرات التي سينظمها المعهد. ويعد فرع معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA) بالسلطنة هو العضو الأخير في الرابطة العالمية لمهنيي الاستثمارات، وإلى جانب كونها الجهة المنوطة بوضع المعايير الدولية للتميز المهني واعتماد البيانات في مجالات التمويل والاستثمار،

وقال أحمد المسلمي: نهدف من خلال دعمنا لمعهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA) بالسلطنة إلى مواصلة دورنا المحوري في تعزيز التنمية الاقتصادية في السلطنة عبر توفير البيئة المواتية للفوز في قطاع التمويل والاستثمار، ويسرنا أن نكون داعمين لمعهد المحللين الماليين المعتمدين CFA بسلطنة عمان كراعٍ تأسيسي ترجمةً لالتزامنا بتعزيز أعلى معايير السلوك المهني والأخلاقيات في قطاع التمويل والاستمار. ويعد الدعم فرصة سانحة لنا للمضي قدماً في مسيرتنا نحو تثقيف وحماية المستثمرين ورفع معايير الممارسات الاستثمارية في السلطنة ودعم الجهود التي تهدف إلى تحقيق النمو المستمر للسوق المالية من خلال تشجيع إدارة الاستثمار الحكيمة وتطبيق أعلى معايير الحوكمة للشركات، الأمر الذي يمكننا من تعزيز رفاهية المجتمع وتطوره في كافة المجالات فضلاً عن توجيههم وإرشادهم لتحقيق المزيد من النجاحات والفوز.

ويهدف المعهد إلى إيجاد بيئة استثمارية مثالية للمستثمرين والأسواق في شتى أقطار العالم. ومن المزمع أن تثمر هذه الاتفاقية عن العديد من المبادرات التي تضم فعاليات تعليمية للأعضاء ومسابقات في بحوث حول الاستثمار للطلاب الجامعيين فضلاً عن تنظيم ندوات حول أخلاقيات الاستثمار. وبذلك فإنَّ هذه المنصة تُعد مثالية للمهنيين الماليين والاستثماريين وصناع القرار للالتقاء ومناقشة ومشاركة أحدث الاتجاهات والاستراتيجيات التي تساعد على تحسين القطاع المالي بشكل عام.