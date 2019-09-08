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الثلاثاء .. أول رحلات طيران السلام إلى أبوظبي

الأحد 08 سبتمبر 2019 05:12 م بتوقيت مسقط

الثلاثاء .. أول رحلات طيران السلام إلى أبوظبي

 

مسقط – الرؤية

أعلن طيران السلام عن تسيير رحلات مباشرة بين مسقط والعاصمة الإماراتية أبوظبي في إطار خططه الرامية إلى توسيع شبكة وجهاته في المنطقة بعد غد الثلاثاء.

 ومن المتوقع أن تساهم هذه الوجهة الجديدة في تعزيز حركة السفر سواء لأغراض السياحة أو العمل بين الدولتين الشقيقتين.

وتُعد أبوظبي سادس وجهات طيران السلام في دول مجلس التعاون الخليجي حيث انضمت إلى رحلاته المباشرة التي يوفرها لكل من الدوحة، ودبي، وجدة، والرياض، ومدينة الكويت، إضافة إلى الرحلات المباشرة التي أطلقها مؤخراً بين أبوظبي وصلالة. وابتداءً من الغد 10 سبتمبر 2019م، سيُسير طيران السلام أربعة رحلات أسبوعياً إلى أبوظبي، حيث ستغادر الرحلة الافتتاحية من مسقط في تمام الساعة (9:20) يوم الثلاثاء لتصل إلى أبوظبي في تمام الساعة (10:20)، بينما تغادر رحلة العودة في تمام الساعة (11:05) لتصل إلى مسقط في تمام الساعة (12:05).

وقال الكابتن محمد أحمد، الرئيس التنفيذي لطيران السلام: يُعد إطلاق هذه الرحلات المباشرة بين مسقط وأبوظبي تأكيداً لعزمنا على مواصلة تطبيق استراتيجيتنا الرامية إلى إعادة تعريف سوق السفر الاقتصادي في المنطقة. ويواصل طيران السلام نموه من خلال تسيير رحلات إلى وجهات جديدة تلبي متطلبات الضيوف المسافرين للعمل أو الترفيه وتثريهم بتجربة مريحة ومناسبة. وبعد رحلاتنا الحالية إلى دبي، جاءت أبوظبي لكي نفتح آفاقاً جديدة للمسافرين إلى الإمارات العربية المتحدة أو الراغبين في التوقف في مسقط في رحلتهم إلى الوجهات الأخرى. ونثق بأنَّ هذه الخطوة من شأنها إيجاد فرص رائعة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

 

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