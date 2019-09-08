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السلطنة تصدر بيانا حول الأوضاع في السودان

الأحد 08 سبتمبر 2019 04:11 م بتوقيت مسقط

السلطنة تصدر بيانا حول الأوضاع في السودان

 

مسقط- العمانية

رحبت السلطنة بإعلان الأشقاء في جمهورية السودان الشقيقة عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، وتتمنى لها النجاح في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية الشاملة لما فيه خير ومصلحة الشعب السوداني الشقيق.

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