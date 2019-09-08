ضبط آسيوي بالبريمي متهم في جريمة قتل بدولة خليجية

البريمي- الرؤية

قامت قيادة شرطة محافظة البريمي بالتعاون مع قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة، بضبط شخص من جنسية آسوية متهم بالقتل والهروب من دولة خليجية، وجاري استكمال الإجراءات المتبعة لتسليمه إلى الجهة الطالبة.