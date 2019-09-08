ضبط آسيويين بتهمة تعاطي وتجارة المواد المخدرة

جنوب الباطنة - الرؤية

قامت قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة، بضبط شخصين من جنسية آسيوية بتهمة حيازة مواد مخدرة بغرض الإتجار والتعاطي، وجاري استكمال الإجراءات القانونية بحقهما.