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ضبط آسيويين بتهمة تعاطي وتجارة المواد المخدرة

الأحد 08 سبتمبر 2019 12:45 م بتوقيت مسقط

ضبط آسيويين بتهمة تعاطي وتجارة المواد المخدرة

 

جنوب الباطنة - الرؤية

قامت قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة، بضبط شخصين من جنسية آسيوية بتهمة حيازة  مواد مخدرة بغرض الإتجار والتعاطي، وجاري استكمال الإجراءات القانونية بحقهما.

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