ضبط آسيويين بتهمة تعاطي وتجارة المواد المخدرة

جنوب الباطنة - الرؤية
قامت قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة، بضبط شخصين من جنسية آسيوية بتهمة حيازة مواد مخدرة بغرض الإتجار والتعاطي، وجاري استكمال الإجراءات القانونية بحقهما.
الأحد 08 سبتمبر 2019 12:45 م بتوقيت مسقط
جنوب الباطنة - الرؤية
قامت قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة، بضبط شخصين من جنسية آسيوية بتهمة حيازة مواد مخدرة بغرض الإتجار والتعاطي، وجاري استكمال الإجراءات القانونية بحقهما.
اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية
14 مارس 2018
11 نوفمبر 2018
25 أكتوبر 2017
31 أكتوبر 2016