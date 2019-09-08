أنشودةُ الحبّ

غزوان ياقوت العراقي| شاعر من العراق

في البدءِ كانَ الهوى ديني وإيمـاني

ونورُ ربّي تغشَّى مـلءَ أجفــــــانـي

مُـذْ قـــــالَ ربُّكَ للأرضينَ انبسـطي

وشقَّقَ الحــزنَ مِنْ صُلبي وانشاني

مُذْ سافرتْ لهفتي للريحِ وانطلقـتْ

وغنَّتِ الطَّـيُر واشتاقـــتْ لأغصـاني

مُذْ كنتُ طفلاً وحبُّ الخيرِ يسكنُني

لــو مقلــــةٌ نزفـتْ حزَّتْ بشــرياني

مُذْ أومضَ النَّجمُ في عليائِهِ جـذلاً

وضجَّ في مُهجتي عطــــــرٌ لألواني

مُذْ خفْقةِ الطّينِ تَحيا الرُّوحُ في شَغَفٍ

والعشـقُ يملأُ مِــنْ طيبي لإخــواني

ومُذْ نَمَتْ في رياضِ الحُسِنِ قافيتي

رأيتني نازفـــــــاً والشّعــرُ أدمــاني

قلبي وهــذي المــآسـي كــمْ تقتِّلُهُ

فرؤيةُ الظُّلـمِ كــمْ عاثتْ بوجـــداني

أثـورُ لو بَسمةٌ مِنْ ثغرِها غُصِبتْ

لو كانَ ما فـوقَ هذا الكـونِ عاداني

كرامةُ المرءِ عندي فوقَ عنصرهِ

مــا أجمــــــلَ الحـبَّ نعطيـهِ بتحنانِ

ما يجــرحُ النَّاسَ مِنْ همٍّ يجرّحُني

كأنَّ حِرمانُ غــيري كانَ حِرمـاني

هذي الزُّهـورُ وإنْ ماتتْ على ظمأٍ

أسقيتُها ما جرى مِنْ فيضِ أجفاني

يــا حسرةَ النَّفسِ والآهـاتُ تخنقُها

فـمــوطني اليتمُ مالي موطــنٌ ثانِ

لو كانتِ الرُّوحُ مثلَ الطَّيرِ قد خلقتْ

لكـنـتُ أســــعدَ إنســــانٍ بإنســـانِ

وكنتُ أُطـعمُ مِـنْ روحـي لكـلِّ فــمٍ

أو كنتُ وزَّعتني في صحنِ جَوْعَانِ

وكــنت أنثرُنـي فـــي كـــلِّ مُمْحِلَةٍ

خبزاً ولا أرتجي شكـــراً لإحـساني

أعطـي بـلا ثمـنٍ أسـقي بـلا مـننٍ

وأنثرُ الحـــبَّ نبراســـاً بألحـــــاني

لا أحـملُ الحـقدَ فالأحقـادُ منقصةٌ

أنا المُـــــبَرأُ مِنْ عـيبٍ ونقصــــانِ