مابين كل شهقة وزفرة نتكرر

سهام الدغاري | ليبيا

حين تنام

أحرص على أن يغفو ظلك قبلك

سيكون الأمر جيداً إن فعلت

ولاتنسى أن تحشو وسادتك بالكثير من اللا مبالاة

وأن تبحث عن كذبة تفترشها بعد أن تفرغ رأسك البائس من كل ذكرى

نم

متوسداً كل قصائدك البالية

متلحفاً بؤسك الأسود

متخلياً عن كل أملٍ لك بالاستيقاظ

نم

فهذا زمنٌ رخو

لا يتناسب وصلادة عقلك

زمنٌ

لاوجود فيه للأدغال إلا في روايات الأطفال

وقصص السندباد، زمنٌ أُسُوده قطط وفيلته أرانب

وبنيانه من ورق

نم

ففي النوم لانكتب القصائد ثم نمحوها

ولايهمنا إن كان القوم أيقاظاً أم رقود

في النوم فقط نحلم

دون أن نسعى لتأويل أحلامنا

في النوم

لا نحاول الحب ولانستطيعه

في النوم

مابين كل شهقة وزفرة

فقط نتكرر