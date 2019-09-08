وفد من "الشيوخ الأمريكي" يزور مركز الأمن البحري

مسقط - الرؤية

قام، ظهر أمس، وفدٌ من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، برئاسة السيناتور تود يونج عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، بزيارة مركز الأمن البحري.

وكان في استقبال الوفد -بمقر المركز في معسكر المرتفعة- اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية رئيس لجنة الأمن البحري، والعميد الركن بحري منصور بن محمد الخروصي رئيس مركز الأمن البحري، وعدد من كبار الضباط بالمركز. واستمع الوفد -خلال الزيارة- إلى إيجاز عن مهام وأدوار المركز المتعلقة بوضع الآليات والإجراءات الخاصة بتأمين السواحل والموانئ والمنشآت البحرية ضد التهديدات البحرية، والمشاركة في التخطيط لإدارة الكوارث والأزمات البحرية، وغيرها من المهام التي تتعلق بإدارة وقيادة عمليات الأمن البحري ضد المخاطر والتهديدات البحرية الأخرى.

وتعرَّف الوفد الزائر على الجهود التي يضطلع بها المركز في إطار مهامه وواجباته، والهادفة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالأمن البحري، وما يقوم به في مجالات التوعية من المخاطر البحرية والمحافظة على البيئة البحرية، إضافة للقيام بعمليات البحث والإنقاذ. واطلع الوفد على الآليات المتبعة في متابعة ومراقبة حركة الملاحة البحرية، خاصة في البحر الإقليمي، كما اطلع على الأجهزة والمعدات الحديثة المستخدمة في إسناد عمليات الأمن البحري التي تدار بكوادر ومهارات وطنية، والتي من شأنها تمكين المركز من القيام بمهامه وواجباته على أكمل وجه، وبالمستويات المتقدمة في مختلف المجالات ذات الصلة بمتطلبات الأمن البحري.