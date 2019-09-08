التوعية بمخاطر المخدرات وطرق العلاج المتبعة في دماء والطائيين

دماء والطائيين - وليد الحسني

انطلقتْ بولاية دماء والطائيين ورشة عمل للتوعية بالمخدرات وأضرارها وطرق العلاج المتبعة؛ وذلك بتنظيم من مكتب مشرفة الخدمات الإدارية والمالية بالولاية، وبالتعاون مع المكتب التنفيذي لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقدم الورشة يحيى بن صالح الريامي الممرض المختص بالصحة النفسية من المكتب التنفيذي لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية. واستهدفتْ الورشة العديدَ من الفئات من أبناء الولاية؛ كالإخصائيين النفسيين والاجتماعيين والمرشدات الدينيات وأئمة المساجد وممرضي الصحة المدرسية والمثقفات الصحيات. وقالت زكية بنت سالم بني عرابة مشرفة الخدمات الإدارية و المالية بالولاية: إنَّ الورشة تنعقدُ في إطار مراحل التصور المتكامل الذي تمَّ إعداده من أجل مشاركة الولاية في المسابقة المجتمعية للحد من انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية، وإعداد أشخاص مدربين من أبناء المجتمع ليقوموا بالتوعية بطريقة صحيحة في المجتمع.