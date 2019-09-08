"بلدي جنوب الباطنة" يستعرض عددا من المشاريع الخدمية.. ومطالب بتخصيص أرض لسوق المواشي بنخل

الرستاق - طالب المقبالي

استعرضتْ لجنة الشؤون العامة بالمجلس البلدي بمحافظة جنوب الباطنة، خلال اجتماع لها بمكتب المحافظ، عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال؛ منها: المطالبة برصف المدخل المؤدي للمجمع الرياضي بولاية الرستاق؛ حيث إنَّ المشروع اكتمل وفي انتظار الافتتاح الرسمي.

وترأسَ الاجتماعَ يونس بن عبدالرحيم البلوشي رئيس اللجنة العامة بالمجلس البلدي بمحافظة جنوب الباطنة، وبحضور الأعضاء. وناقش الاجتماع المطالبة بتخصيص قطعة أرض لسوق المواشي بولاية نخل. وأشاد الأعضاء بتجاوب البلديات بإنشاء مسلخ للبلدية بولاية نخل. واستعرضَ المجتمعون المطالبة بتمهيد الطرق الداخلية بمخطط مرتفعات نخل؛ نظرا لأنَّ الطرق الداخلية في ذلك المخطَّط غير معروفة وغير مُمهَّدة؛ مما يُشكل خطرا على سالكي الطريق بدون معرفة الاتجاهات بدقة.

وقال البلوشي إن الاجتماع يأتي مع بداية اجتماعات اللجنة لاستعراض عدد من المواضيع خلال اجتماع المجلس المقبل؛ حيث تمت مناقشة مواضيع خدمية وتنموية بمختلف ولايات المحافظة، وأنَّ اللجنة ماضية في زيارتها للولايات بالمحافظة للوقوف على الأعمال التي تأتي من ضمن اختصاصاتها.