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فعاليات للترفيه عن ذوي الإعاقة الخاصة بمركز الأمان للتأهيل

الأحد 08 سبتمبر 2019 08:38 ص بتوقيت مسقط

مسقط - الرؤية

نظَّمَ فريق "سُعاة للخير" التطوعي فعاليات ترفيهية خلال استقبال الطلاب ذوي الإعاقة للعام الدراسي الجديد؛ وذلك بمركز الأمان للتأهيل في الخوض؛ في خُطوة تسعى لرسم البسمة على وجوه هذه الفئة، إيمانًا بأهمية احتضانهم وانخراطهم في المجتمع، واستهدفتْ المبادرة 200 طالب من ذوي الإعاقة الخاصة.

وبدأ الحفل بالسلام السلطاني، ثم كلمة ترحيبية بالمنتسبين للمركز، وتخللت فقرات الحفل مسابقات تناسبت مع قدرات الأطفال. واشتملتْ الفعالية على ثلاثة أركان، للرسم والتصوير والرسم على الوجوه، واختتمت بتوزيع الهدايا على الأطفال.

وقال هلال بن راشد المخيني رئيس قسم التسجيل والمتابعة في المركز، إنَّ المركزَ ينفذ في بداية كل عام تأهيلي هذه الأنشطة والفعاليات، وتأتي فعاليات هذا العام بالتعاون مع فريق "سُعاة الخير" لاستقبال الحالات الملتحقة بالمركز، بهدف إدخال الفرحة والسرور إلى نفوس الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ في إطار اهتمام المؤسسات العامة والخاصة بهذه الفئة من المجتمع.

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