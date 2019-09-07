"حقوق الإنسان" تقف على الحالة الصحية للطفلة ميرال البلوشية

مسقط - الرؤية

قام فريق من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بزيارة الطفلة ميرال بنت أحمد البلوشية للاطمئنان عليها، والوقوف على حالتها الصحية، كما التقى فريق اللجنة خلال الزيارة بوالد الطفلة لرفع معنوياتهِ، والوقوف بجانبهِ إلى أن يمن الله عز وجل على ابنته بالشفاء.

وتابعت اللجنة خلال الفترة الماضية جهود وزارة الصحة حول موضوع الطفلة ميرال وحالتها الصحية، وطلب أسرتها إرسالها للعلاج في الخارج لحاجتها الماسة لزراعة رئة وتعذر إتمام ذلك في السلطنة. وفِي هذا الإطار لا تزال اللجنة تواصل التنسيق والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها ديوان البلاط السلطاني، ووزارة الصحة لمحاولة إيجاد أي وسيلة علاجية تساهم في تماثل الطفلة للشفاء متى كان ذلك ممكنًا.

وقالت اللجنة في تصريح صحفي: "ندعو الله العلي القدير أن ينعم على الطفلة ميرال وعلى أمثالها بالشفاء العاجل مع أسمى التقدير لكافة الجهود والرعاية المقدمة للطفلة من قبل الجهات المعنية".