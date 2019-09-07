بمشاركة السلطنة .. انطلاق المؤتمر الكشفي العربي بشرم الشيخ المصرية

شرم الشيخ- العمانية

افتتحت أمس بمدينة شرم الشيخ بمصر أعمال المؤتمر الكشفي العربي الـ29 الذي تنظمه المنظمة الكشفية العربية والعالمية تحت شعار "تنمية واستدامة"، وبمشاركة كشافة السلطنة ممثلة بالمديرية العامة للكشافة والمرشدات ويستمر 6 أيام.

ويناقش المؤتمر عددا من المواضيع من بينها استراتيجية الحركة الكشفية العربية للسنوات الثلاث القادمة وإنجازات الإقليم الكشفي العربي إلى جانب إقامة عدد من حلقات العمل حول مسارات الخطة الاستراتيجية في مجالات تجديد الكشفية ودعم الجمعيات واستضافة الأحداث الكشفية العربية والعالمية. ويشارك في المؤتمر إلى جانب وفد كشافة السلطنة وفود من مصر والأردن والإمارات والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان وسوريا والعراق وفلسطين والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وموريتانيا واليمن.