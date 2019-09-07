بحث إنشاء حسابات إلكترونية لجائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة

مسقط - الرؤية

عَقَد الفريقُ الإعلاميُّ لجائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة في البيئةً المدرسية بوزارة التربية والتعليم، برئاسة الدكتور يعقوب بن خلفان الندابي مدير عام المديرية للكشافة والمرشدات رئيس الفريق الإعلامي للجائزة، وبحضور أعضاء اللجنة اجتماعه الاول؛ وذلك بقاعة الاجتماعات بالمديرية العامة للكشافة والمرشدات.

واستعرضَ الاجتماعُ العديدَ من المواضيع والخطط الإعلامية للتعريف بالجائزة، وأهميتها، ونشر ثقافة الجائزة وأهدافها في المجمتع، إضافة إلى التنسيق مع كافة أجهزة الإعلام المرئية والمقروؤة لتغطية مختلف فعاليات الجائزة. وناقش الاجتماع حول إعداد وتصميم وإدارة حسابات الجائزة في مواقع التواصل الاجتماعي وأهمية تسويق ونشر ثقافة الجائزة إلكترونيا في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأخرى. وتناول الاجتماع آلية رفع التقارير والأخبار عن الفعاليات والأنشطة الإعلامية التي تمَّ تنفيذها. وأكد المجتمعون على ضرورة إعداد كتاب توثيقي وفيلم وثائقي عن مسيرة الجائزة.