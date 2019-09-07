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"جمعية الصحفيين" تنظم ثاني الحلقات التدريبية حول تغطية الانتخابات في مسندم.. الثلاثاء

السبت 07 سبتمبر 2019 07:45 م بتوقيت مسقط

"جمعية الصحفيين" تنظم ثاني الحلقات التدريبية حول تغطية الانتخابات في مسندم.. الثلاثاء

خصب - الرؤية

تُنظِّم جمعية الصحفيين العُمانية -وبالتعاون مع اللجنة الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة- بعد غدٍ الثلاثاء، في محافظة مسندم، حلقة عمل تدريبية حول "التغطية الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى".

ويُشارك في الحلقة أكثر من 20 صحفيًّا وإعلاميًّا من مختلف المؤسسات الصحفية والإعلامية العامة والخاصة بالسلطنة. وقال سعيد بن ناصر النهدي رئيس لجنة التدريب بجمعية الصحفيين العُمانية: إنَّ هدف تنظيم هذه الحلقة يتمثل في إكساب المشاركين مهارات التغطية الصحفية للانتخابات، خاصة المراسلين والمتعاونين مع الصحف والمجلات ومراسلي الإذاعة والتليفزيون، وتعرفيهم بكافة الأدوات التي تُعِين الصحفي على التغطية؛ كونه يبحث عن المعلومة والأرقام، وباعتباره رافدًا لكافة وسائل الإعلام. وأوضح النهدي أنَّ الحلقة ستُناقش الصعوبات التي يواجهها المراسل الصحفي في تغطية بعض الأحداث، وكيفية نقلها بكل شفافية وحيادية، مشيرًا إلى أنه سيُحاضر في الحلقة المكرم الدكتور أحمد بن علي المشيخي، والدكتور سالم بن سلمان الشكيلي، والدكتور عبدالحميد الموافي، وحامد بن أحمد باعمر، والذين سيتناولون عدة محاور تتصل بالجوانب الصحفية والإعلامية والقانونية لهذه التغطية.

وأضاف النهدي أنَّ الحلقة ستتضمَّن العديد من أوراق العمل؛ من بينها: التغطية الإعلامية للانتخابات وما يتعلق بالانتخابات والتقارير الإخبارية التي يتم بثها أثناء هذه الانتخابات، وما يختص بمبدأ الانتخابات والقوانين المنظمة لها. وأوضح أنَّ بعض أوراق العمل تركز على الإطار القانوني للانتخابات والمبادئ والضوابط الخاصة بتغطيتها الإعلامية، وأهمية الإعلام في الانتخابات، ودوره البنّاء في نقل الصورة السليمة للمتلقي، وكيفية المحافظة على حيادية وسائل الإعلام، وكيفية تنقية التقارير الصحفية من الميول الشخصية والفكرية.

ويأتي انعقاد هذه الحلقة ضمن الاستعدادات الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، وعقدت أول حلقة عمل تتصل بالانتخابات في محافظة ظفار في أغسطس الماضي.

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