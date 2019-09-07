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استعراض النظام الإلكتروني الخاص بالمؤسسات الصحية الخاصة بصلالة

السبت 07 سبتمبر 2019 07:44 م بتوقيت مسقط

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صلالة - الرؤية

عُقِد بمنتجع كراون بلازا بصلالة الاجتماع الدوري لمديري دوائر المؤسسات الصحية الخاصة بالمحافظات؛ وذلك بحضور كلٍّ من: الدكتور مازن بن جواد الخابوري مدير عام المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة بوزارة الصحة، والدكتور خالد بن محمد المشيخي مدير عام المديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة ظفار.

وتناول الاجتماع المواضيع المدرجة ضمن جدول أعماله؛ حيث ناقش المجتمعون شرحَ البورتوفوليو، وهو عبارة عن نظام إلكتروني خاص بالمؤسسات الصحية الخاصة، يتم من خلاله التواصل معها وتنفيذ عدد من الإجراءات القانونية المتعلقة بالتسجيل واستخراج التراخيص المطلوبة وتجديدها وغيرها من الخدمات وذلك عبر الدخول للموقع إلكترونيًّا. وتعرف المجتمعون على كيفية تعبئة استمارة محضر ضبط المخالفات الصحية مع مراعاة الأخذ بالجوانب القانونية ومدى ملاءمتها مع الحالات المخالفة؛ حيث قام عبدالعزيز الشافعي الباحث القانوني بوزارة الصحة، بتقديم ورقة عمل بهذا الخصوص. وتضمَّن الاجتماعُ كذلك مقارنة بين تقارير وضعية المؤسسات الصحية الخاصة.

من جهة أخرى، عقد الدكتور مازن بن جواد الخابوري مدير عام المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة بوزارة الصحة، والدكتور محمد بن عبدالله اليافعي مدير دائرة المؤسسات الصحية الخاصة بصحية ظفار، اجتماعًا مع مسؤولي ومديري وملاك المؤسسات الصحية الخاصة بمحافظة ظفار، بقاعة الندوات والمؤتمرات بالمديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة ظفار. وهدف الاجتماع إلى الاستماع لمطالب المؤسسات الصحية الخاصة بالمحافظة  والمشكلات التي تُواجهها، ومناقشتها في الإجراءات القانونية لعدد من المخالفات الإدارية المتكررة في القطاع، إضافة للإطلاع على رؤية وزارة الصحة فيما يتعلق بتطوير العمل بالقطاع الطبي الخاص.

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