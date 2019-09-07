استعراض استعدادات المرشحين ويوم الاقتراع لانتخابات الشورى في إبراء

إبراء - الرؤية

عقدتْ لجنة انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة بولاية إبراء في محافظة شمال الشرقية، لقاءً مشتركًا مع المرشحين لتمثيل الولاية في عضوية المجلس للفترة المقبلة؛ وذلك برئاسة سعادة الشيخ حمد بن سالم الأغبري والي إبراء رئيس لجنة الانتخابات بالولاية.

حضر اللقاء -الذي عُقِد في قاعة الاجتماعات بمكتب سعادة والي إبراء- الشيخ سعود بن سيف المعولي نائب والي إبراء مقرر اللجنة، وحسين بن علي المقبالي رئيس لجنة الفرز، ومحمد بن سيف التوبي رئيس لجنة التصويت، وحمد بن علي السرحاني رئيس لجنة التنظيم. وقال سعادة الشيخ والي إبراء إنَّ هذا اللقاء يعد الأول مع المرشحين لتمثيل الولاية في عضوية المجلس للفترة المقبلة عن ولاية إبراء؛ حيث يأتي اللقاء لمناقشة كافة استعدادات المرشحين، واستعراض الأدوار التي تقوم بها اللجان الانتخابية، وتأتي أهمية اللقاء للوقوف على استعدادات المرشحين وآلية التحضير ليوم الاقتراع وتوضيح كافة الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية مع استعراض القوانين والقرارات المنظمة لانتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة.

وتمَّ خلال اللقاء التأكيد على ضرورة التقييد بقواعد ووسائل وإجراءات الدعاية الانتخابية، وإطلاع المرشحين على قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى، وقرار تحديد قواعد وسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية، والتأكيد على ضرورة إزالة اللوائح الإعلانية قبل أربع وعشرين ساعة من موعد الانتخابات كما أشارت إليه القواعد العامة للقرار، وتمَّ خلال اللقاء كذلك تعريف المرشحين بالمركز الانتخابي الذي حددته اللجنة بمدرسة الألباب للتعليم الأساسي؛ حيث تمَّ اختيار المركز لتوسطه الولاية وسهولة الوصول إليه من الناخبين بمختلف القرى والتجمعات السكانية بالولاية، وتطرَّق اللقاء كذلك إلى إجراءات يوم التصويت، ودور كلٍّ من لجنتيْ التنظيم والتصويت بالمركز الانتخابي؛ وذلك من خلال إيضاح ضرورة حُضُور المرشحين عملية فتح صناديق الاقتراع أمامهم قبل بدء عملية التصويت، إضافة لإمكانية حضورهم كذلك في مكتب سعادة الوالي خلال فرز الأصوات بعد انتهاء اليوم الانتخابي، ومتابعة إعلان نتيجة عملية التصويت، وإعلان ممثل الولاية للفترة التاسعة؛ حيث تمَّ التعريف كذلك بدور لجنة الفرز وآلية فرز الأصوات وإعلان النتيجة مباشرة، واختُتِم اللقاء بالتعريف بآلية الطعن على النتائج بعد اعتمادها رسميًّا من رئيس اللجنة الرئيسية لانتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة، والاطلاع على تحديد رسوم طلبات الاعتراض والطعن.

من جانب آخر، قامتْ لجنة الانتخابات بالولاية بزيارة المركز الانتخابي بمدرسة الألباب للتعليم الأساسي للوقوف على جاهزيته واحتياجاته، وتحديد قاعات التصويت ومداخل المركز ومخارجه، والاطلاع خلال الزيارة على التعاميم الصادرة عن اللجنة الرئيسية للانتخابات، ومتابعة الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية، ومراجعة قوائم أسماء أعضاء اللجان الثلاث المعتمدة، والتأكيد على رؤساء اللجان بشأنها.

يُشار إلى أنَّ عدد المرشحين لتمثيل الولاية في عضوية مجلس الشورى بلغ 8، بينهم امرأة واحدة، وسيتنافسون على نيل مقعد واحد لتمثيل الولاية في الفترة التاسعة.