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الختام في مارس 2020 على كأس جلالة السلطان المعظم

انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية السابع عشر.. الأربعاء المقبل

السبت 07 سبتمبر 2019 07:42 م بتوقيت مسقط

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◄ أمين عام شؤون البلاط السلطاني: تنظيم المهرجان يحظى بالدعم السامي لحماية تراثنا الأصيل

 

 

مسقط - الرؤية

عَقَد شؤون البلاط السلطاني لقاءً مع المضمِّرين وأصحاب الإبل والمهتمين بمنافسات الإبل، وذلك بمقر الهجانة السلطانية بالفليج بولاية بركاء، بحضور معالي نصر بن حمود الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني، وحميد بن علي الزرعي مدير عام الهجانة السلطانية، والشيخ سعيد بن سعود الغفيلي رئيس الاتحاد العماني لسباقات الهجن، وممثلين من وزارة الزراعة والثروة السمكية، ووزارة الداخلية.

ويأتي اللقاء بشكل سنوي لتعريف أصحاب الإبل والمهتمين بأهم التحديثات في الموسم الجديد، إضافةً إلى إعلان جدول السباقات التي تقام بمختلف المحافظات والولايات.

وافتتح معالي نصر بن حمود الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني، اللقاءَ بشكر الحضور على اهتمامهم بهذا التراث الأصيل، مؤكدا أن تنظيم المهرجان يأتي بدعم واهتمام كبير من المقام السامي -حفظه الله ورعاه- مضيفًا بأنَّ الهجانة السلطانية جاهزة لتنظيم المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية السابع عشر لموسم 2019م/2020م، وأنَّ الملاحظات والمقترحات مرحَّب بها لتطوير المنافسات بالسلطنة. وأبدى معالي الأمين العام الشكر للجهات التي تتعاون في عملية التنظيم لكافة السباقات بمختلف مواقع إقامتها، ثم استمع معاليه لأسئلة واستفسارات الحضور.

بعد ذلك، أعلن برنامج المهرجان السنوي السباقات الهجن الأهلية السابع عشر لموسم 2019/2020م؛ حيث ستكون أولى المحطات في محافظة الداخلية بولاية أدم بتاريخ 11 و12 من سبتمبر، وتقام المحطة الثانية أيضا في ولاية أدم بتاريخ 25 و26 سبتمبر 2019م، ثم تتوالى السباقات خلال الموسم في بقية المحافظات حيث ستكون المحطة الثالثة في ولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية بتاريخ 9 و10 أكتوبر، وستشهد ولاية المضيبي مرة أخرى إقامة المحطة الرابعة بتاريخ 23 و24 أكتوبر، أما المحطة الخامسة فتقام بولاية ثمريت بمحافظة ظفار خلال الفترة من 1 إلى 7  نوفمبر والتي تشتمل على مسابقة المحالبة ومسابقة المزاينة والسباق التنافسي. أما سادس المحطات فستكون في ولاية صحم بشمال الباطنة بتاريخ 13 و14 نوفمبر، بعد ذلك تأتي المحطة السابعة بفعالية ركض العرضة في ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر. أما المحطة الثامنة، فتنظم بولاية صحار بتاريخ 4 و5 ديسمبر، وتقام المحطة التاسعة بولاية بركاء بمنطقة الفليج بتاريخ 17 و18 و19 ديسمبر، أما المحطة العاشرة المخصصة للسباق العام فتقام في الفليج بولاية بركاء بتاريخ 31 ديسمبر 2019م و1 و2 يناير 2020م. وفي الفليج أيضا تقام المحطة الحادية عشرة بتاريخ 28 و29 و30 يناير 2020م، أما المحطة الثانية عشرة في الفليج فخصصت لمسابقة المزاينة على مستوى السلطنة خلال الفترة من 2 إلى 6 فبراير، وتقام المحطة الثالثة عشرة قبل الأخيرة في الفليج بولاية بركاء خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير.

ويختتم المهرجان بإقامة السباق الختامي لكأس جلالة السلطان المعظم لسباقات الهجن الأهلية، خلال الفترة من 23 إلى 26 من شهر مارس 2020.

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