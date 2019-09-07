السبت, 07 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
42 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

مقومات "أنوار المدينة" تمكنه من استقبال 200 ألف حاج

السبت 07 سبتمبر 2019 06:30 م بتوقيت مسقط

مقومات "أنوار المدينة" تمكنه من استقبال 200 ألف حاج

 

 

الرؤية- خاص

 

استقبلت فنادق المدينة المنورة في موسم الحج هذا العام نحو مليون حاج قبل أداء المناسك ونصفهم على الأقل بعد العيد، وكان لفندق أنوار المدينة موفنبيك نصيب الأسد حيث بلغ عدد نزلائه في هذه الفترة ٢٠٠ ألف نزيل من ضيوف الرحمن.

وقال مهند خوقير مدير عام أنوار المدينة إن أكثر من 5600 فندق ومنشأة شقق فندقية مخصصة للحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة استقبلت وفود الحجيج هذا العام مع قدرة على استيعاب 2.7 مليون شخص. وأضاف: تستهدف السعودية استقبال 30 مليون حاج ومعتمر كل عام بحلول عام 2030، لذلك نسعى إلى التطرير المستمر وأنفقنا أكثر من ٤٠ مليون ريال للإحلال والتجديد في أغلب مرافق الفندق الذي يعد أكبر فندق في المدينة ويضم أكثر من ١٢٩٥ غرفة وجناح فضلا عن مجموعة ضخمة من المعارض والمطاعم وأكبر سوبر ماركت، مشيرا إلى أن الفندق يستوعب ثلث الطاقة الفندقية الفاخرة بالمدينة.

وأضاف: نعمل وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ولدينا أكثر من برنامج طموح لتأهيل الشباب السعودي لتولي القيادة والعمل كفندقيين محترفين، وقد افتتحنا فندق سجى العام الماضي لتلبية طلبات عملائنا من الداخل والخارج واختتم خوقير بقوله إن فنادق المدينة المنورة تعد هي الأفضل على مستوى المملكة لما تتميز به من بنية تحتية ومقومات فندقية ممتازة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

04 أبريل 2016

فعاليات متنوعة في الملتقى الطلابي "أنوار العطاء" بشناص

المزيد

21 مارس 2016

"مجلس المناقصات" يطفئ أنوار مبناه لمدة ساعة

المزيد

05 نوفمبر 2015

"المدينة للاستثمار" تكشف النقاب عن "مجمع المدينة الصحي المتكامل" بتكلفة 72 مليون ريال

المزيد

25 مارس 2018

"نفط عمان" تطفئ أنوار محطة مزون لتعزيز استدامة البيئة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

1.6 انخفاضا بالناتج المحلي الإجمالي للسلطنة إلى نحو 7.66 مليار ريال بنهاية الربع الأول

الاقتصاد - محلي

سعر نفط عمان يتجاوز 60 دولارا

الاقتصاد - محلي

وفاة شخصين في حريق صهريج بمنطقة غلا الصناعية

المحليات - أخبار

5 وفيات و6 إصابات في حادثين مروريين بثمريت وبدية

المحليات - شرطة

سعر نفط عمان دون 60 دولارا

الاقتصاد - محلي

التوقيع على إتفاقية شراكة إستراتيجة لتأسيس المشغل الثالث للإتصالات بالسلطنة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الرؤية" تنفرد بنشر تفاصيل اختلاس المال العام في قضية "التربية والتعليم"

المحليات - تعليم

5 آلاف ريال غرامة نشر الغسيل في الشرفات

المحليات - أخبار

مغردون إماراتيون يثيرون غضب حاكم دبي ووزير الخارجية

دولي - أخبار

كشف أسباب توقف عمليات الإنشاء بمطار آل مكتوم بدبي

دولي - اقتصاد

قائمة أخطر 10 دول على حياة السياح

منوعات - من هنا وهناك

عودة التعليم المسائي

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إعلان أسفل الأكثر قراءة