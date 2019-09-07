مقومات "أنوار المدينة" تمكنه من استقبال 200 ألف حاج

الرؤية- خاص

استقبلت فنادق المدينة المنورة في موسم الحج هذا العام نحو مليون حاج قبل أداء المناسك ونصفهم على الأقل بعد العيد، وكان لفندق أنوار المدينة موفنبيك نصيب الأسد حيث بلغ عدد نزلائه في هذه الفترة ٢٠٠ ألف نزيل من ضيوف الرحمن.

وقال مهند خوقير مدير عام أنوار المدينة إن أكثر من 5600 فندق ومنشأة شقق فندقية مخصصة للحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة استقبلت وفود الحجيج هذا العام مع قدرة على استيعاب 2.7 مليون شخص. وأضاف: تستهدف السعودية استقبال 30 مليون حاج ومعتمر كل عام بحلول عام 2030، لذلك نسعى إلى التطرير المستمر وأنفقنا أكثر من ٤٠ مليون ريال للإحلال والتجديد في أغلب مرافق الفندق الذي يعد أكبر فندق في المدينة ويضم أكثر من ١٢٩٥ غرفة وجناح فضلا عن مجموعة ضخمة من المعارض والمطاعم وأكبر سوبر ماركت، مشيرا إلى أن الفندق يستوعب ثلث الطاقة الفندقية الفاخرة بالمدينة.

وأضاف: نعمل وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ولدينا أكثر من برنامج طموح لتأهيل الشباب السعودي لتولي القيادة والعمل كفندقيين محترفين، وقد افتتحنا فندق سجى العام الماضي لتلبية طلبات عملائنا من الداخل والخارج واختتم خوقير بقوله إن فنادق المدينة المنورة تعد هي الأفضل على مستوى المملكة لما تتميز به من بنية تحتية ومقومات فندقية ممتازة.