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غدا.. "أوريدو" تطلق مزادا خيريا على الأرقام المميزة

السبت 07 سبتمبر 2019 06:29 م بتوقيت مسقط

غدا.. "أوريدو" تطلق مزادا خيريا على الأرقام المميزة

 

مسقط – الرؤية

تطلق Ooredoo مزادها الخيري الإلكتروني ربع السنوي للراغبين في الحصول على أرقامها الحصرية والمميزة. وبدءًا من الغد، 9 سبتمبر الجاري، سيتمكن العملاء من المزايدة لشراء الأرقام الأكثر طلباً من الفئتين الذهبية والماسية، على أن يتم توجيه كافة عائدات المزاد إلى الأعمال الخيرية.

وقال فراس بن عبدالله الشيخ، مدير عام مبيعات الأفراد: استطعنا توفير أرقام فريدة لعملائنا منذ إطلاق مزادات Ooredoo الخيرية الإلكترونية لأول مرة في 2018. ولا تزال هذه المبادرة تشهد نجاحًا متزايدًا كونها وسيلة مبتكرة تتضافر فيها الجهود المجتمعية من أجل إيجاد عائدات موجهة للخير في مختلف أرجاء السلطنة.

ومع تفاوت قيمة الأرقام المطروحة، يمكن للعملاء الراغبين المشاركة في المزاد للمرة الأولى التسجيل من خلال تعبئة النموذج، ويمكن للمشاركين السابقين تنشيط حسابهم بكل سهولة ويسر، مع العلم أن التسجيل متاح بقيمة 20 ريالا فقط، ويمكن المزايدة على 10 أرقام كحد أقصى.

 

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