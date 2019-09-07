بنك مسقط ينجز 80% من أعمال مشروع تطوير المسفاة القديمة بالعبريين في الحمراء

عبري - الرؤية

يواصل بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة بالسلطنة، تنفيذ مشروع تطوير المسفاة القديمة في قرية مسفاة العبريين بولاية الحمراء بمحافظة الداخلية، ضمن المبادرة الوطنية "بصمات". وتعمل الشركة المنفذة للمشروع ومنذ اليوم الأول بعد توقيع الاتفاقية على إنجاز مختلف الأعمال والإنشاءات وعمليات الترميم المختلفة في المسفاة القديمة حتى وصلت نسبة إنجاز الأعمال في المشروع إلى أكثر من 80% وسط متابعة مستمرة من قبل المختصين في بنك مسقط والاستشاري بهدف ضمان تنفيذ مشروع التطوير حسب الاتفاقية والخرائط المعتمدة.

وكان بنك مسقط وقع على اتفاقية تنفيذ مشروع تطوير المسفاة القديمة مع كل من وزارة السياحة وشركة المسفاة الأهلية والشركة المنفذة للمشروع في يناير من العام الجاري، وتم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لبنك مسقط في مرتفعات المطار.

ونصت الاتفاقية على أن يمول بنك مسقط مشروع تطوير المسفاة القديمة بقرية مسفاة العبريين بالتعاون والشراكة مع وزارة السياحة وشركة المسفاة الأهلية من خلال ترميم وتحديث عدد من المرافق بالمسفاة القديمة وتطوير مرافق جديدة تسهم في تعزيز الوجهة السياحية للمسفاة، والتي تعد من المناطق السياحية ذات الجذب السياحي بالسلطنة.

ويشمل المشروع ترميم البوابة الرئيسية لحارة مسفاة العبريين مع الاحتفاظ بمميزاتها وسماتها الأصلية وتطوير مواقف السيارات ومركز الزوار واللوحات الإرشادية وتحديثها وتطوير بعض المنازل القديمة في الحارة لتحويلها إلى مطعم ومخبز لتقديم وجبات الطعام للسياح والزائرين إضافة إلى تهيئة مكتب مخصص لبيع تذاكر دخول الحارة. ومن المتوقع إنجاز المشروع في الربع الأخير من العام الجاري، وستقوم شركة المسفاة الأهلية بإدارة وتشغيل المشروع.

وتعد المسفاة القديمة في قرية مسفاة العبريين إحدى القرى الأثرية الجميلة بولاية الحمراء وبها العديد من المناظر الطبيعية والمقومات السياحية الفريدة التي تجعل من القرية مقصد جذب سياحيا هاما على مستوى السلطنة. وقد اختار بنك مسقط هذه القرية بناء على الدراسة التي أجرتها جامعة ليفربول البريطانية حول أهمية هذه المنطقة سياحيا، لذلك يحرص البنك بالتعاون مع فريق العمل بوزارة السياحة ومع الاستشاري والمقاول على تنفيذ المشروع وفق أفضل المواصفات والمقاييس العالمية المعتمدة في مثل هذه المشاريع من حيث المواد المستخدمة ونسبة الترميم وإعادة البناء بهدف المحافظة على ما تتميز به القرية من مواقع ومنازل أثرية.

ومن المؤمل أن يساهم مشروع تطوير المسفاة القديمة في إثراء الحركة السياحة والاقتصادية والاجتماعية بقرية مسفاة العبريين وفي ولاية الحمراء بشكل عام وكذلك توفير عدد من فرص العمل لشباب القرية ولعدد من المؤسسات الصغيرة ورواد ورائدات الأعمال، إلى جانب تعزيز دخل شركة المسفاة الأهلية التي تعد مبادرة أهلية تعمل على المحافظة على تعزيز التنمية السياحية والاقتصادية والمحافظة على التاريخ التراثي للمنطقة.