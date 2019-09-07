الاحتفال بتخريج 31 عمانيا في معهد "صحار ألمنيوم" للتدريب

صحار - الرؤية

احتفلت شركة صحار ألمنيوم بتخريج 31 شابا عُمانيا خاضوا برنامجا تدريبيا في معهد صحار للتدريب الصناعي التابع لصحار ألمنيوم وهو معهد تدريب تقني معتمد من وزارة القوى العاملة، وذلك بفندق كراون بلازا في صحار، بحضور فريق الإدارة بالشركة وشركة القمر للحديد والصلب وأعضاء الصندوق الوطني للتدريب وممثلي وزارة القوى العاملة.

وألقى أحمد الخروصي مدير عام الموارد البشرية وشؤون الشركة خلال الحفل كلمة قال فيها: بعد حصول صحار ألمنيوم على الاعتماد من وزارة القوى العاملة لمعهد صحار للتدريب الصناعي، فإن الشركة أصبحت قادرة على المساهمة في تعظيم الفائدة من مرافقها في تقديم خدمات تدريب للشركات المجاورة ودعم تلك الشركات في جهود التعمين الخاصة بهم، وتمنى الخروصي النجاح للخريجين مع بدء حياتهم المهنية، ثم بدأ تسليم المتدربين شهادات صادرة عن معهد صحار للتدريب الصناعي.

وقد جاء البرنامج التدريبي نتيجة لاتفاقية وقّعت بين معهد صحار للتدريب الصناعي والصندوق الوطني للتدريب. وعمل بموجبها معهد صحار للتدريب الصناعي على تدريب 31 من الخريجين العمانيين من شهادة الدبلوم في التخصصات الكهربائية والميكانيكية لمدة 10 أشهر. ويتمثل الهدف الرئيسي من البرنامج في تقديم المعرفة والمهارات اللازمة للمتدربين لسد الفجوة الموجودة بين دراساتهم الأكاديمية والبيئة الصناعية. وهو ما يؤدي بدوره إلى تعزيز قدرتهم في المنافسة على فرص العمل وزيادة التعمين في مختلف المجالات في سوق العمل.

وتضمن البرنامج التدريبي دورات في اللغة الإنجليزية والبيئة والصحة والسلامة ومختلف الجوانب الفنية التي تزود المتدربين بالمهارات والكفاءات اللازمة. وبعد الانتهاء من التدريب، انضم المرشحون إلى شركة القمر للحديد والصلب لبدء مشوارهم المهني كفنيين.

ويُعد البرنامج التدريبي هو ثاني تعاون ناجح بين معهد صحار للتدريب الصناعي والصندوق الوطني للتدريب بعد البرنامج الأول الذي شمل 3 تخصصات هي: التشغيل والسقالات واللحام والتصنيع واستفاد منه 25 مرشحًا عمانيًا في شركة المثلث الهندسية.