السبت, 07 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
43 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

"المرأة وحق الشورى "جلسة حوارية بجمعية المرأة في صور

السبت 07 سبتمبر 2019 05:44 م بتوقيت مسقط

IMG-20190905-WA0050 - Copy
IMG-20190905-WA0052 - Copy
IMG-20190906-WA0104 - Copy

صور - حمد بن صالح العلوي

نظم الصالون الثقافي بجمعية المرأة العمانية بصور جلسة حوارية بعنوان "المرأة وحق الشورى"، أدارتها الإعلامية منى بنت محفوظ المنذرية والتي أثرت الجلسة بخبرتها الإعلامية وتمكنها البرلماني .

واستضافت الجلسة مرشحات مجلس الشورى عن ولاية صور سالمو الفارسية وحبيبة العريمية، اللتين طرحت كل منهما السيرة الذاتية الخاصة بها والبرنامج الانتخابي وتوضيح الأسباب التي دعتها للترشح ومن أهمها: المشاركة في العملية السياسية والتجربة البرلمانية بجانب أخيها الرجل كونها مواطنة تحمل تطلعات وطموح الوطن مع التركيز على بعض القضايا التي تهم المرأة كقوانين العمل وحاضنات الأطفال داخل مقار العمل والتمكين الوظيفي والاقتصادي للأسرة.

وتم التطرق لدور الناخبة تجاه ممارسة حقها الانتخابي واختيار الأفضل من المرشحين بالولاية من الرجال والنساء من الذين يتوسم فيهم الناخب الكفاءة والخبرة وخدمة المجتمع نظراً لأهمية دور عضو مجلس الشورى وصلاحياته في سن القوانين والتشريعات التي تلامس قضايا المجتمع .ومن المحاور التي تم مناقشتها من قبل الحاضرات في الجلسة أيضاً موضوع "الكوتة" وهل المرأة المرشحة بحاجة للكوتة للوصول لمجلس الشورى.

وتنوعت الآراء بين مشجع لوجود "الكوتة" من أجل ضمان وصول المرأة للمجلس في ظل وجود عوائق كثيرة تمنع المرأة من الوصول كالنظرة القاصرة تجاه المرأة في عدم تمكنها من العمل السياسي مع وجود بعض الممارسات غير الشرعية من قبل المرشحين، في جانب آخر كان هناك رأي رافض لوجود "الكوتة" وحجته أن المرأة العمانية حصلت على حقوقها كاملة كمواطنة لها حق التعليم والتوظيف والمشاركة في كافة المجالات فهي ليست ضعيفة أو غير قادرة وأن عليها بذل جهد أكبر للوصول.

في نهاية الجلسة كان هناك دعوة لمشاركة كل من يستطيع المشاركة في التجربة الانتخابية والمساهمة في إيصال من يرونه كفوا لتمثيل المواطن ونقل احتياجاته واحتياجات الولاية وفق صلاحايات مجلس الشورى.

وشهدت الجلسة جانباً ثرياً من خلال محاورة المترشحات ونقاش الحضور والاستفسارات التي ترد لمديرة الجلسة من خلال البث الحي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي لمجريات الجلسة الحوارية، وحضر الجلسة جمع غفير من نساء الولاية.

وقالت فتحية بنت سالم السنانية عضوة جمعية المرأة العمانية بصور: "حضرنا الأمسية بجمعية المرأة العمانية بصور التي عودتنا دائما على مواكبتها للأحداث التي تهم المجتمع، وفي هذه الأيام ليس هناك أهم من انتخابات مجلس الشورى لذلك كان لابد من إقامة هذه الأمسية والتي نرجو أن نصل جميعاً للهدف من إقامتها ألا وهو وجود إجابات للكثير من الأسئلة التي تخطر على بال الكثيرين منا وبما أن الأمسية ضمت مرشحتين عن ولاية صور فقد دارت التساؤلات حول مشاركة المرأة في الانتخابات؛ منها ما هي وسائل تعزيز دور المرأة الشوَري؟ وكيف تستطيع المرأة أن تحظى بثقة الناخبين والفوز في الانتخابات؟ وهل المرأة العمانية مع "الكوتة" النسائية؟ وغيرها من الأسئلة.

وأوضحت السنانية: أن هذه الأمسية لا تعتبر دعاية انتخابية لأحد فكل ما في الأمر هو تسليط الضوء على ترشيح المرأة ومشاركتها في الانتخابات ولا يعني هذا تحيزنا للمرأة دون الرجل بل لكل منهما الحق في الترشح وللجميع حرية اختيار مرشحه وربما تلحق هذه الأمسية أمسية تضم المرشحين من الرجال في الولاية إن رغبوا في الالتقاء بالناخبات.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

17 أكتوبر 2017

جلسة حوارية ومعرض صور حول إنجازات المرأة في ظفار

المزيد

10 يناير 2018

جلسة حول الأسرة والطفل بجمعية المرأة العمانية بصور

المزيد

27 أبريل 2015

جمعية المرأة بمسقط تستضيف جلسة حوارية حول تفعيل أندية الفتيات

المزيد

11 مارس 2015

لجنة الصحفيات تنظم جلسة حوارية لمناقشة دور الإعلام في دعم قضايا المرأة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

سعر نفط عمان يتجاوز 60 دولارا

الاقتصاد - محلي

وفاة شخصين في حريق صهريج بمنطقة غلا الصناعية

المحليات - أخبار

5 وفيات و6 إصابات في حادثين مروريين بثمريت وبدية

المحليات - شرطة

سعر نفط عمان دون 60 دولارا

الاقتصاد - محلي

التوقيع على إتفاقية شراكة إستراتيجة لتأسيس المشغل الثالث للإتصالات بالسلطنة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

البكري يكرم المؤسسات والشركات الرائدة في القطاع الخاص والعمل الاجتماعي بدول الخليج

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الرؤية" تنفرد بنشر تفاصيل اختلاس المال العام في قضية "التربية والتعليم"

المحليات - تعليم

5 آلاف ريال غرامة نشر الغسيل في الشرفات

المحليات - أخبار

مغردون إماراتيون يثيرون غضب حاكم دبي ووزير الخارجية

دولي - أخبار

كشف أسباب توقف عمليات الإنشاء بمطار آل مكتوم بدبي

دولي - اقتصاد

قائمة أخطر 10 دول على حياة السياح

منوعات - من هنا وهناك

عودة التعليم المسائي

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إعلان أسفل الأكثر قراءة