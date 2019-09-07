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النادي الثقافي ينظم ندوة حول الأدب الساخر

السبت 07 سبتمبر 2019 05:43 م بتوقيت مسقط

النادي الثقافي ينظم ندوة حول الأدب الساخر

مسقط – الرؤية
 

ينظم النادي الثقافي ندوة بعنوان "الأدب الساخر"؛ وذلك يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة صباحا في مقره بالقرم.

تأتي الندوة ضمن جهود النادي في دراسة الأدب الساخر ونقده وتسليط الضوء على مدى تأثير هذا الأدب على المجتمع العربي بشكل عام والمجتمع العُماني بشكل خاص، وسيشارك في الندوة نخبة من الباحثين المتخصصين من داخل السلطنة وخارجها.

تركز الندوة على أربعة محاور أساسية أولها؛ الأدب الساخر نشأته وتطوره وأهم كُتابه، والمحور الثاني يركز على تمثل الأدب الساخر في الشعر والنثر، ويتناول المحور الثالث تمثل الأدب الساخر في المسرح والسينما، بينما يتناول المحور الرابع والأخير تمظهر "النُكتة" في المجتمعات العربية.

    تتضمن الندوة جلستي عمل، تترأس الجلسة الأولى الدكتورة منى السليمي، حيث تلقي الدكتورة سعيدة خاطر الورقة الأولى بعنوان "تمثلات الأدب الساخر في الشعر والنثر"، بينما تتناول الورقة الثانية "الجذور التاريخية لنشأة وتطور الأدب الساخر ضمن السياقين العربي والغربي من الفترة القديمة إلى الحديثة" يقدمها الدكتور محمد الصافي من المغرب، أما الورقة الثالثة فتكون بعنوان "أنماط السخرية في الحكاية المرحة نماذج نصية من ألف ليلة وليلة" تقدمها الدكتورة سعاد مسكين من المغرب. بينما سيقدم الأستاذ يونس البوسعيدي من السلطنة الورقة الرابعة بعنوان "أدب السخرية في عمان شعر الحبسي أنموذجا "، فيما سيقدم الدكتور إحسان صادق من السلطنة الورقة الخامسة التي تحمل عنوان "نماذج من القصة القصيرة جداً ".

أما الجلسة الثانية فستديرها الدكتورة آمنة الربيع، وتقدم الدكتورة جميلة مصطفى الزقاي من الجزائر ورقتها الأولى بعنوان "مستويات السخرية في السينما والمسرح بين الضحك والنقد"، أما الورقة الثانية فتحمل عنوان "التراث العربي الساخر والمسرح العربي الحديث" تقدمها الدكتورة هبة بركات من مصر، بينما يقدم الدكتور مرشد راقي من السلطنة الورقة الثالثة بعنوان "تمثل الأدب الساخر في المسرح ـــ شهريار نموذجاً"، أما الورقة الرابعة فستقدمها الدكتورة زينب لوت من الجزائر بعنوان "سيوسولوجيا المجتمعات العربية ودلالات التناص التطابقي في أدب النكتة دراسة في تمظهرات النص"، والورقة الخامسة تقدمها الدكتورة  نجاح إبراهيم من سوريا تحمل ورقتها عنوان "تمثل الأدب الساخر في الشعر والنثر محمد الماغوط أنموذجا"، وآخر المتحدثين في هذه الجلسة هي الدكتورة مريم الغافري من السلطنة حيث ستقدم ورقة بعنوان "السخرية في السينما والمسرح أدب أحمد مطر أنموذجاوفي الختام سيتم فتح المجال للحضور للمناقشة، والدعوة عامة.

 

 

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