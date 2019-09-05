التوقيع على إتفاقية شراكة إستراتيجة لتأسيس المشغل الثالث للإتصالات بالسلطنة

الرؤية - خاص
تم اليوم الخميس التوقيع على إتفاقية شراكة إستراتيجة لتأسيس المشغل الثالث للإتصالات المتنقلة بالسلطنة بين الشركة العمانية لاتصالات المستقبل وشركة الاتصالات البريطانية فودافون.
وقع الإتفاقية من جانب الشركة العمانية لاتصالات المستقبل السيد فهد بن عبدالعزيز البوسعيدي، فيما وقع من جانب شركة الاتصالات البريطانية فودافون الرئيس التنفيذي للأسواق العالمية ديجو مسيدا.
وقد سعت الشركة العمانية لإتصالات المستقبل على إستقطاب أفضل العلامات التجارية العالمية في قطاع الاتصالات، حيث وقع الإختيار على شركة فودافون نظراً للخبرة الكبيرة التي تمتلكها وإنتشارها في عدد من دول العالم.
الجدير بالذكر أن شركة فودافون لن تمتلك حصة مساهمة من رأسمال الشركة، حيث تتمثل الإتفاقية معها في تقديم كافة الخدمات الأساسية لتشغيل الشركة الجديدة وتشمل إستخدام العلامة التجارية ، الدعم الفني والتقني والمعرفي والتشغيلي خلال فترة التعاقد معها والتي تمتد لمدة 15 عاماً.
وبموجب هذه الشراكة فان المشغل الثالث للإتصالات سينضم إلى برنامج شراكات فودافون العالمية والذي يتيح الإستفادة من حزمة متنوعة من الخدمات الخاصة لشركة فودافون.
هذا وقد قامت شركة إتقان للتطوير التقني التابعة لشركة عُمان 70 القابضة بقيادة التحالف التجاري المعني بتأسيس المشغل الثالث للإتصالات والذي يضم عدد من صناديق التقاعد والاستثمار الحكومية إلى جانب مستثمرين من القطاع الخاص.
وسيتم بعد التوقيع على إتفاقية الشراكة الإستراتيجية مع فودافون تشكيل مجلس إدارة الشركة وإستكمال المتطلبات الأخرى للحصول على ترخيص المشغل الثالث من هيئة تنظيم الإتصالات.