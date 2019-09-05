الخميس, 05 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
40 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

التوقيع على إتفاقية شراكة إستراتيجة لتأسيس المشغل الثالث للإتصالات بالسلطنة

الخميس 05 سبتمبر 2019 11:55 ص بتوقيت مسقط

التوقيع على إتفاقية شراكة إستراتيجة لتأسيس المشغل الثالث للإتصالات بالسلطنة

الرؤية - خاص

تم اليوم الخميس التوقيع على إتفاقية شراكة إستراتيجة لتأسيس المشغل الثالث للإتصالات المتنقلة بالسلطنة بين الشركة العمانية لاتصالات المستقبل وشركة الاتصالات البريطانية فودافون.

وقع الإتفاقية من جانب الشركة العمانية لاتصالات المستقبل السيد فهد بن عبدالعزيز البوسعيدي، فيما وقع من جانب شركة الاتصالات البريطانية فودافون الرئيس التنفيذي للأسواق العالمية ديجو مسيدا.

وقد سعت الشركة العمانية لإتصالات المستقبل على إستقطاب أفضل العلامات التجارية العالمية في قطاع الاتصالات، حيث وقع الإختيار على شركة فودافون نظراً للخبرة الكبيرة التي تمتلكها وإنتشارها في عدد من دول العالم. 

الجدير بالذكر أن شركة فودافون لن تمتلك حصة مساهمة من رأسمال الشركة، حيث تتمثل الإتفاقية معها في تقديم كافة الخدمات الأساسية لتشغيل الشركة الجديدة وتشمل إستخدام العلامة التجارية ، الدعم الفني والتقني والمعرفي والتشغيلي خلال فترة التعاقد معها والتي تمتد لمدة 15 عاماً.

وبموجب هذه الشراكة فان المشغل الثالث للإتصالات سينضم إلى برنامج شراكات فودافون العالمية والذي يتيح الإستفادة من حزمة متنوعة من الخدمات الخاصة لشركة فودافون.

هذا وقد قامت شركة إتقان للتطوير التقني التابعة لشركة عُمان 70 القابضة بقيادة التحالف التجاري المعني بتأسيس المشغل الثالث للإتصالات والذي يضم عدد من صناديق التقاعد والاستثمار الحكومية إلى جانب مستثمرين من القطاع الخاص.

وسيتم بعد التوقيع على إتفاقية الشراكة الإستراتيجية مع فودافون  تشكيل مجلس إدارة الشركة وإستكمال المتطلبات الأخرى للحصول على ترخيص المشغل الثالث من هيئة تنظيم الإتصالات.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

14 فبراير 2016

الفطيسي يدعو إلى طرح ترخيص المشغل الثالث لخدمات الاتصالات بالسلطنة

المزيد

30 أكتوبر 2016

طرح وثيقة المزايدة لاصدار ترخيص المشغل الثالث للهاتف المتنقل بالسلطنة

المزيد

08 يونيو 2019

في انتظار المشغل الثالث؟

المزيد

02 مايو 2019

رخصة المشغل الثالث في السلطنة تذهب لشركة عالمية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

التوقيع على إتفاقية شراكة إستراتيجة لتأسيس المشغل الثالث للإتصالات بالسلطنة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

البكري يكرم المؤسسات والشركات الرائدة في القطاع الخاص والعمل الاجتماعي بدول الخليج

الاقتصاد - محلي

59 منشأة فندقية وسياحية بجنوب الشرقية توفر 1322 غرفة و2073 سريرا

الاقتصاد - محلي

26 فرصة للفوز بجوائز مسابقة "في عُمان" لتعزيز السياحة الداخلية عبر "التواصل الاجتماعي"

الاقتصاد - محلي

تتويج "مواصلات" بجائزة التميز في إحلال وتوطين الوظائف

الاقتصاد - محلي

مطار مسقط الدولي يقفز إلى المرتبة 14 على مستوى العالم.. ويحقق توقعات "استراتيجية 2020"

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الرؤية" تنفرد بنشر تفاصيل اختلاس المال العام في قضية "التربية والتعليم"

المحليات - تعليم

فلكيا.. أول سبتمبر غرة محرم وأول أيام العام الهجري 1441

المحليات - أخبار

أول تعليق رسمي سعودي على "توتر العلاقات مع الإمارات"

دولي - أخبار

اصطدام طائر برحلة طيران السلام (دكا – مسقط)

الاقتصاد - محلي

مغردون إماراتيون يثيرون غضب حاكم دبي ووزير الخارجية

دولي - أخبار

كشف أسباب توقف عمليات الإنشاء بمطار آل مكتوم بدبي

دولي - اقتصاد

إعلان أسفل الأكثر قراءة