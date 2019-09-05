التوقيع على إتفاقية شراكة إستراتيجة لتأسيس المشغل الثالث للإتصالات بالسلطنة

الرؤية - خاص

تم اليوم الخميس التوقيع على إتفاقية شراكة إستراتيجة لتأسيس المشغل الثالث للإتصالات المتنقلة بالسلطنة بين الشركة العمانية لاتصالات المستقبل وشركة الاتصالات البريطانية فودافون.

وقع الإتفاقية من جانب الشركة العمانية لاتصالات المستقبل السيد فهد بن عبدالعزيز البوسعيدي، فيما وقع من جانب شركة الاتصالات البريطانية فودافون الرئيس التنفيذي للأسواق العالمية ديجو مسيدا.

وقد سعت الشركة العمانية لإتصالات المستقبل على إستقطاب أفضل العلامات التجارية العالمية في قطاع الاتصالات، حيث وقع الإختيار على شركة فودافون نظراً للخبرة الكبيرة التي تمتلكها وإنتشارها في عدد من دول العالم.