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لا أريد إفناءك يا هضابي

الخميس 05 سبتمبر 2019 09:07 ص بتوقيت مسقط

لا أريد إفناءك يا هضابي

 

فتحي مهذب | تونس

 

سيضيء التنين في الغابة.

سنملأ جرارنا بشرار الذهب..

الحصان نائم في التلة

مزدحما بالبراهين..

يطير الغريب ويسقط في النسيان.

حاملا شبابة المستحيل.

وفي فمه جمرة المتصوفة..

للفارس أن يركب مهرة السيمياء.

للروح الصلاة والمجد والسلام.

****

 

برصاصة واحدة

سأفجر رأس العالم

وأحمل الليل والنهار أسيرين

في عربة أجرها بأسناني.

تتبعني جوقة خفافيش

وأرامل يجلبن الغيوم من أقاصي

أعينهن.

سينتهي كل شيء..

البراق الذي (حصدوا ركبتيه بمنجل)

النساء اللواتي نكلن بالمزهريات.

الفهود الحمراء المختبئة في قصائد النثر.

غواصة الأمير الملأى بالرهائن.

النيزك الذي عض النادل من كتفيه

في الحانة .

الحدائق والنسور والسفن

برج الكنيسة وقبة الحكيم.

****

 

لا تصدق تمثالا يخطب

أمام دار الأوبرا.

لا تترك ظلك خارج البيت

مثل كلب سائب.

أعجن نهدين طريين بلسانك

جهز أرغفة لذيذة لقطعان حواسك

المنزلية.

لا تركن الى فخامة الوسواس.(ستعض حلمة غزالة في النوم).

لا تصغ الى كعب حذائك في الوحل.

لا ترخ جناحك لجحيم الآخرين.

البيت معتم والقساوسة ينبحون في الباحة المنسية.

****

 

النوافذ تنادي بعضها في الليل.

والبيبان توزع الفواكه على الأشباح..

والحوائط تئن مثل غيرها.

والأواني تمدح الخزاف الذي لفظ

روحه في البستان.

وثيابي لم تشف من كدمات مقص الخياط.

والأسلاف يطلون من زجاج عيني

المتلعثمتين.

وغدا أتقمص دورا ما في مشهد عبثي.

 

****

الصمت تمساح صغير

يأكل المتناقضات في البركة..

والناجي الوحيد من المجزرة

أقحوانة الراعي.

قلت للبهلوان هات مزمارك.

وارم حبالك في الغمر.

الحقل مفتوح على مصراعيه

الخيالة قادمون.

والهواء يدق النواقيس في المروج.

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