تحيات جلالة السلطان إلى رئيس المالديف ينقلها أمين عام "الخارجية"

ماليه- العمانية

استقبل فخامة الرئيس إبراهيم محمد صالح رئيس جمهورية المالديف معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية رئيس وفد السلطنة المشارك في مؤتمر المحيط الهندي حول الأمن البحري.

ونقل معالي الأمين العام تحيات جلالة السلطان المُعظم- حفظه الله- وأمنياته الطيبة لفخامة رئيس جمهورية المالديف وللشعب المالديفي الصديق. وقد حمل فخامته خالص تحياته للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه-.

والتقى معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية مع معالي جاي شينكر وزير الشؤون الخارجية لجمهورية الهند، وذلك تزامنا مع انعقاد مؤتمر المحيط الهندي حول الأمن البحري الذي تستضيفه جمهورية المالديف. وأكد الجانبان على علاقات الصداقة والشراكة الطيبة بين البلدين وتناولا عددًا من مجالات التعاون وفرص تطويرها. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وعدد من المواضيع ذات الصلة بأعمال مؤتمر المحيط الهندي الذي تعقد نسخته الرابعة في جمهورية المالديف.

كما التقى معالي السيد أمين عام وزارة الخارجية بمعالي الدكتور فيفيان بلاكريشنان وزير خارجية جمهورية سنغافورة. وتطرق الجانبان إلى عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية إلى جانب استعراض مجمل علاقات الشراكة والتعاون القائمة بين البلدين الصديقين.