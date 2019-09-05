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سفارة السلطنة بكوريا تشارك في مهرجان الصداقة الدولي 2019

الخميس 05 سبتمبر 2019 08:50 ص بتوقيت مسقط

سفارة السلطنة بكوريا تشارك في مهرجان الصداقة الدولي 2019

 

مسقط - الرؤية

شاركتْ سفارة السلطنة بجمهورية كوريا في فعاليات مهرجان الصداقة الدولي2019 Seoul Friendship Festival 2019، والذي يُنظمه مكتب عمدة العاصمة سيؤل، وأقيم المهرجان بميدان العاصمة خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 1 سبتمبر؛ حيث قام معالي بارك ون سون عمدة العاصمة سيؤل بافتتاح المهرجان بحضور رؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي المؤسسات الثقافية والفنية والمجتمع المدني.

وخلال حفل الافتتاح، ألقى سعادة محمد بن سالم الحارثي سفير السلطنة لدى جمهورية كوريا عميد السلك الدبلوماسي كلمة ترحيبية بالنيابة عن رؤساء البعثات الدبلوماسية، أشار فيها إلى أهمية مهرجان الصداقة الدولي الذي يسهم بدور كبير في التقارب والتفاهم بين الشعوب ويمثل جسرا للصداقة والتواصل من خلال الثقافة والفنون، التي تعد القوة الناعمة للدبلوماسية العامة. ولفت إلى فرقة الأجيال للفنون التراثية العمانية التي تشارك في مهرجان هذا العام بقمسات من الفنون التراثية العمانية لاسيما المتعلقة بالبحر، وقال إن علاقة السلطنة بالبحر تمتمد عبر العصور والأزمان من خلال موانئها الشهيرة مثل مسقط وصحار وصور وصلالة التي لعبت دورا كبيرا في التجارة القديمة وطريق الحرير.

وشاركت السفارة بجناح اشتمل على مجموعة مختارة من اللوحات والصور الفوتوغرافية عن الطبيعة البيئية الجميلة في السلطنة، وعرض العديد من المجسمات والقطع التراثية التقليدية كالفضيات والسعفيات والنسيجيات والفخاريات والأزياء العمانية، وعرض صور متنوعة من المعالم السياحية والطبيعة الجيولوجية وتم توزيع المطويات والكتيبات السياحية والملاهب البلاستيكية المطرزة بالصور العمانية للجمهور، كما تم تعريف زوار الجناح بالضيافة العمانية وتقديم القهوة والتمر والحلوى ورائحة اللبان العماني.

وشاركت في المهرجان فرقة الأجيال للفنون العمانية برقصات تراثية متنوعة والتي أمتعت الجمهور، وجاءت مشاركتها ممثلة ببلدية مسقط وذلك في إطار التعاون القائم بين بلدية مسقط وبلدية العاصمة سيؤل، حيث سبق أن شاركت فرقة فنية كورية في مهرجان مسقط 2019.

وقال سعادة محمد الحارثي سفير السلطنة لدى جمهورية كوريا: "تحرص سفارة السلطنة في كوريا على المشاركة في مختلف الفعاليات الثقافية والفنية للتعريف بالسلطنة تاريخا وتراثا وثقافة وحضارة ونهضة حديثة بجانب الترويج للمعالم السياحية والفرص الاستثمارية، وذلك في إطار الدبلوماسية العامة للسفارة".

وزار جناح السفارة راعي الحفل معالي عمدة العاصمة سيؤل، وعدد من الشخصيات البارزة من الحضور ولاقى إشادة كبيرة من الزوار. وقدم سعادة السفير هدية تراثية تذكارية من السلطنة للزوار. وشهد الجناح العماني إقبالا منقطع النظير من خلال المعروضات المتنوعة ورائحة اللبان الزكية ونقوش الحناء الجميلة والهدايا التراثية التي لفتت انتباه الجمهور، كما أمتعت فرقة الأجيال الحضور برقصاتها المتنوعة في المنصة الرئيسية وأمام جناح السفارة.

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