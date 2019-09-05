وزير الإعلام يدشن ديوان "الممكن المستحيل" للشاعر فهد السعدي.. والقصائد تتنوع بين الوطنية والعاطفية

مسقط - الرؤية

تصوير/ سعود البويقي

رعى معالي الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام تدشين الديوان الشعري الجديد للشاعر فهد السعدي الذي يحمل عنوان "الممكن المستحيل"، وذلك بكلية الدراسات المصرفية والمالية.

وشهدت الأمسية حضورا جماهيريا من المسؤولين والشعراء ومتذوقي الشعر، واستهل الملحن إبراهيم المنذري هذه الأمسية المتفردة في محتواها، بإظهار هذا التدشين بشكل مختلف على الساحة العمانية. بعدها قدم السعدي العديد من قصائده أمام الجمهور وسط تفاعل كبير من محبيه، افتتحها بقصيدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- وقصيدة لوالدته التي كانت من أبرز الحضور، فيما تنوعت بقية القصائد بين الغزل والعاطفة.

وعبَّر السعدي عن سعادته بتدشين الديوان، وقال: "الحمدلله على هذ التميز وهذا الحضور الذي غمرني بحبه، سعيد جدًا بهذا الحدث وأشكر كل من حضر وساندني في هذا التدشين الذي كنت متردداً في إقامته ولكن شغف الشعر وثقتي بالجمهور العماني المتعطش للشعر ورهاني عليه في نجاح هذا الحدث الذي سيبقى في ذاكرة مسيرتي الشعرية". وأضاف: "كلي فخر واعتزاز بمشاركة أبي لهذه الأمسية والذي دشن الديوان وأهداه لمعالي وزير الإعلام".

وفي ختام الأمسية كرم معالي الوزير المؤسسات والأفراد الداعمين لهذا الحدث الشعري المتميز.

والشاعر فهد السعدي له عدة مشاركات خارجية وداخلية، ويعد من أبرز الأسماء العمانية الشعرية على الساحة، كما يعد ملتقى عمان الشعري والذي يقام سنويًا الحدث الأكبر الذي يقف خلفه السعدي في إظهار وانتعاش الساحة الشعرية العمانية والخليجية والعربية.