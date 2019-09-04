بالفيديو.. ملياردير روسي يحول مدرسته القديمة إلى قصر

ترجمة- رنا عبد الحكيم

البعض منا كان يتمنى أن يذهب إلى مدرسة تشبه القصص الخيالية التي كنا نقرأها في الصغر، وهذا بالفعل ما قام به ملياردير روسي عندما أصبح غنيا بما يكفي، فحول مدرسته القديمة إلى قصر لامع بجدران مذهبة وأرضيات رخام ونافورة ماء، على ما ذكر موقع "أوديتي سنترال".

وعند الذهاب إلى مدرسة يكاترينبرج الثانوية ستعتقد أنك ضللت الطريق وذهبت إلى قصر تاريخي فاخر، فالثريات الذهبية الضخمة المعلقة في السقف والزخارف المذهبة التي تغطي الجدران والأرضيات الرخامية بالتأكيد لا تبدو وكأنها مدرسة تعود إلى الأربعينيات من القرن الماضي. كل ذلك بفضل تبرع سخي لطالب سابق يدعي أندريه سيمانوفسكي والذي أصبح رجل أعمال ناجح وقرر تحقيق حلم طفولته في تحويل مدرسته إلى قصر.

ومن المثير للاهتمام، أن تجديد المدرسة لا يزال في مراحله المبكرة؛ حيث تم الانتهاء من الممر ودورات المياه بالطابق الأرضي فقط. ويجري حالياً تجديد مكتب المدير والفصول الدراسية لطلاب المدارس الابتدائية. وأخبر سيمانوفسكي الصحافة المحلية أنه يريد تجديد الطوابق العليا وكذلك الصالة الرياضية وفناء المدرسة، إذا وافقت السلطات المحلية.

ولم تكن هناك أي معارضة من المسؤولين المحليين حتى الآن، على العكس من ذلك. فبعد أن انتقد العديد من مديري يكاترينبرج مشروع التجديد لكونه مبالغ للغاية بالنسبة لمدرسة أطفال، دافع العمدة ألكسندر فيسوكينسكي عن رؤية سيمانوفسكي، قائلاً إنه على الأقل يفعل شيئًا لصالح المجتمع المحلي.