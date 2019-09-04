38269 زائرا إلى مواقع أرض اللبان.. و26946 سائحا إلى سمهرم

صلالة - العمانية

بَلَغ عددُ زوَّار مواقع أرض اللبان بمحافظة ظفار، في شهر أغسطس الماضي، 38269 سائحا وزائرا، وذلك حسب الإحصائية الواردة من دائرة مواقع أرض اللبان بمكتب مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية.

وأوضحتْ الإحصائية أنَّ عددَ زوَّار منتزه البليد الأثري ومتحف أرض اللبان بلغ 26946 زائرا، فيما بلغ عدد زوار منتزه سمهرم الأثري 11045 زائرا، بينما بلغ عدد زوار محمية وادي دوكة الطبيعية لأشجار اللبان 158 زائرا، وموقع وبار الأثري 120 زائرا.

يُشار إلى أنَّ البليد وسمهرم ووبار ووادي دوكة مواقع مسجلة ضمن قائمة التراث العالمي، تحت مسمى مواقع أرض اللبان؛ حيث يقوم مكتب مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية بتطويرها وتزويدها بالمرافق الخدمية والجمالية؛ بهدف تعزيز السياحة الثقافية والأثرية بمحافظة ظفار.