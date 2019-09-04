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الحارثي يستقبل وفد وزارة الداخلية بدولة قطر الشقيقة

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 08:15 م بتوقيت مسقط

الحارثي يستقبل وفد وزارة الداخلية بدولة قطر الشقيقة

 

مسقط – الرؤية

استقبل اللواء سليمان بن محمد الحارثي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية صباح أمس الأربعاء بالقيادة العامة للشرطة العميد ناصر عبدالله المحمود مدير الأدلة والمعلومات الجنائية بوزارة الداخلية بدولة قطر الشقيقة والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليا.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث سبل التعاون بين شرطة عمان السلطانية ووزارة الداخلية بدولة قطر الشقيقة.

كما قام الوفد بزيارة الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية استمع خلالها إلى إيجاز تعريفي عن المهام والاختصاصات التي تقوم بها الإدارة، وشملت الزيارة جولة لإدارات الاتصالات للشرطة العربية والدولية، والأدلة الجنائية، والمختبر الجنائي. وحضر المقابلة عدد من كبار ضباط شرطة عمان السلطانية.

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