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بلدية مسقط تنظم ورشة عمل للتعريف بنظام "إجادة" وقياس التحول الرقمي

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 08:11 م بتوقيت مسقط

بلدية مسقط تنظم ورشة عمل للتعريف بنظام "إجادة" وقياس التحول الرقمي

 

 

الرؤية - أنيسة العوفية

 

نظمت المديرية العامة لتقنية المعلومات بالتعاون مع مديرية تطوير الخدمات ببلدية مسقط ورشة تعريفية استهدفت الفريق المشكل من قطاعات العمل البلدي، والمكلف بمتابعة مهام تقييم الخدمات الإلكترونية وبرامج التحول الرقمي، وذلك ضمن خطة عمل هيئة تقنية المعلومات لقياس جاهزية المؤسسات الحكومية.

هدفت الورشة إلى التعريف بنظام إجادة للتقييم الإلكتروني، وآلية معالجة المدخلات بالنظام، كما تم خلالها الرد على الاستفسارات المتضمنة للتحديات التي تواجه فريق عمل البلدية، المعني بدراسة خُطى التقييم الإلكتروني، إلى جانب التطرق إلى دور قطاعات العمل البلدي في دعم ومعالجة التحديات المرتبطة بقياس جاهزية برامج التحول في تقديم الخدمات.

كما ركزت محاور الورشة على استعراض الأسس العامة لقياس التطور التقني  والتي يتضمنها مشروع التقييم الإلكتروني للمؤسسات الحكومية وذلك بحسب ما حددته الخطة التي وضعتها هيئة تقنية المعلومات، ومن بين تلك الأسس: مراعاة تغطية كافة الجوانب مثل إعادة هندسة الإجراءات، وتطوير الكفاءات البشرية، وإدارة التغيير مع قياس رضا المستفيدين من الخدمات المقدمة، إلى جانب تبني منهجية موحدة لتطبيق خارجة التحول الرقمي، تتدرج بدءًا من إتاحة الخدمات إلكترونيًا، وتنتهي بالمواءمة السليمة لمنهجية التحويل مع متغيرات ومستجدات أعمال كل وحدة حكومية بقطاعاتها المختلفة.

ويهدف المشروع إلى قياس التطور المؤسسي في تطبيق التحول، ورقمنة الخدمات من أجل دعم الإدارة العليا قي اتخاذ القرارات وتحديد مجالات التطوير، وكذلك تبسيط إجراءات الخدمات وتحسين العمليات، وتعزيز ثقافة التميز المؤسسي في تقديم الخدمات الحكومية، مع أهمية عمل المراجعة والتطوير المستمر لمعالجة التحديات وتحقيق رضا المستفيدين، وتعزيز المشاركة الإلكترونية بمعيتهم.

الجدير بالذكر أن تنفيذ هذه الورشة يأتي في إطار التقييم الإلكتروني الرابع الذي تشرف عليه هيئة تقنية المعلومات، والذي تهدف من خلاله لقياس التحول الرقمي ونضج الخدمات الإلكترونية بالمؤسسات ومن بينها بلدية مسقط، وذلك من خلال الالتقاء بمدخلي البيانات في نظام إجادة، وقياس مؤشرات الأداء ومستوى التطور المؤسسي في التحول الرقمي.

  

 

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