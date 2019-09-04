أكاديمي بجامعة السلطان قابوس يفوز بجائزة المواطنة العالمية

مسقط - الرؤية

تسلم الدكتور خلف بن مرهون العبري، أستاذ السياسات التعليمية المساعد بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس جائزة المواطن العالمي التي فاز بها في نهاية شهر مايو الماضي عن مشروعه تعليم المواطنة العالمية لأطفال ما قبل المدرسة، وذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الرابع للتربية من أجل المواطنة العالمية، والذي ينظمه مركز آسيا والمحيط الهادي للتربية من أجل التفاهم الدولي بالتعاون مع منظمة اليونسكو العالمية والحكومة الكورية.

وحضر حفل تسليم الجوائز الخمس لأفضل المشاريع في المواطنة العالمية حول العالم الذي أُقيم على هامش المؤتمر سعادة السفير محمد الحارثي، سفير السلطنة المعتمد لدى كوريا الجنوبية.

وشارك الدكتور العبري كأحد المتحدثين في المؤتمر العالمي، حيث تحدث عن جهود السلطنة في التعايش والتجانس وتقبل الآخر، والسلام الدولي، وكيفية توظيف ذلك في المؤسسات التعليمية العمانية.

الجدير بالذكر أن الدكتور خلف العبري ينفذ حاليًا حلقة عمل للمرشحين في الدفعة الحالية من منتسبي مركز آسيا والمحيط الهادي للتربية من أجل التفاهم الدولي عن التربية من أجل المواطنة العالمية ودورها المنشود في تحقيق الأمن والسلام والتعايش بين الشعوب، وذلك من خلال عرض تجربة السلطنة في ذلك.