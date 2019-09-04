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"عمانتل" تطلق باقات "حياك" بأسعار غير مسبوقة

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 07:37 م بتوقيت مسقط

"عمانتل" تطلق باقات "حياك" بأسعار غير مسبوقة

 

مسقط – الرؤية

 

أطلقت "عمانتل" باقات "حياك" الجديدة كلياً بخيارات متعددة تتناسب مع المتطلبات الرقمية لمشتركي خدمة الدفع المسبق، وتشمل بيانات إنترنت وبيانات واتساب ودقائق مكالمات محلية بأسعار غير مسبوقة تبدأ من 3 ريالات. كما تتميز الباقات الجديدة بسهولة التصميم وإمكانية الاشتراك وتغيير الباقات عبر تطبيق عمانتل.

وقال هيثم بن عبدالله الخروصي، نائب الرئيس التنفيذي لوحدة مشتركي التجزئة بعمانتل إن خدمة "حياك" واحدة من أشهر الخدمات المقدمة من عمانتل والخدمة الأولى للدفع المسبق في السلطنة، واستطعنا مع خدمة حياك خلال 18 عاما أن نقدم لـ 12 مليون مشترك تجربة لامثيل لها في عالم الخدمات مسبقة الدفع، ويسعدنا مواصلة هذا النجاح عبر منح مشتركينا الكثير والمزيد من المزايا.

 

وأضاف الخروصي: نحرص في عمانتل على إثراء تجربة مشتركينا من خلال تطوير خدماتنا وتقديم تجربة رقمية مختلفة تتناسب مع نمط الحياة العصري لهم. ونسعد اليوم بالإعلان عن تدشين باقات "حياك" مسبقة الدفع التي تم إعادة تصميمها بالكامل. وتتميز هذه الباقات المتكاملة بأسعارها المميزة وتضمنها لبيانات أكثر، وتأتي بفئات مختلفة وفقا لاحتياجات المشترك حيث تتراوح أسعارها بين 3 ريالات أسبوعيا، و4 و6 و10 ريالات شهريا. كما يمكن لمشتركي الباقات الشهرية مضاعفة بياناتهم عبر تطبيق عمانتل مقابل 1 ريال فقط.

وأشار نائب الرئيس التنفيذي لوحدة مشتركي التجزئة بعمانتل إلى أن الاشتراك في باقات حياك وتغييرها أصبح أكثر سهولة ومرونة حيث بإمكان المشتركين الحاليين والجدد الاشتراك في إحدى تلك الباقات عن طريق تطبيق عمانتل أو من خلال الاتصال بـ *666#

وتعد خدمة "حياك" هي العلامة التجارية الأشهر في السوق المحلية، بما تقدمه من خدمات وحلول رقمية غير مسبوقة وتم تطويرها عدة مرات منذ تدشينها قبل 18 عاما ويصل عدد المشتركين في خدمة حياك إلى أكثر من مليوني مشترك. وتميزت باقات حياك بتعدد الخيارات بمزايا وأسعار ليس لها مثيل، حيث أتاحت للمشتركين فرصة التحكم التام في الإنفاق بالإضافة إلى البقاء على اتصال دائم مع الأهل والأصدقاء.

 

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