الأربعاء, 04 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
38 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. كتاب وآراء
  4. عرض الخبر

هجرة نور التكوين

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 07:21 م بتوقيت مسقط

هجرة نور التكوين

 

أماني المسكرية

amanarooh96j118salm@jmail.com

 

 

إنها هجرة دين، لرسالة حلمها رسول كريم، ينطق عن وحي رب عليم، أنزل إليه قرآن عظيم، ليبلغها بصبر جميل، ويدعو إليها العالمين، ويطهر بها قلب كل عبد مؤمن منيب، ألقى السمع وهو شهيد. فياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما؛ وأثنوا عليه تشريفا وتمجيدا وتكريما، وسيروا على سنته أسوةً وإيمانًا وتوحيداً.

إنها هجرة من الظلام إلى النور، من الضيق إلى التوسع، خلفها كان حسن توكل عظيم على الله عز وجل عندما خرج المصطفى (صلى الله عليه وسلم) ليلاً مع صاحبه الصادق الصدوق أبي بكر، ويخلفه في مضجعه ابن عمه علي بن أبي طالب، ويأتيه  بالأخبار الصحابي عبدالله بن أبي بكر، وتأتي بالطعام السيدتان عائشة وأسماء، ويدله على الطريق بن أريقط، وتحميه حمامتان في الغار.. طمأنه صلى الله عليه وسلم كل ذلك، بحب وثقة ويقين في الله وإيمانا برسالته العظيمة حتى نجاه الله بحسن ظنه وأظهر رسالته وعمق إيمانه، فاستقبله الأنصار بفرح بهيج وتكبير نبضه توحيد احتضن بنشيد:

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 

أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع

جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع

لقد استنارت هذه الكلمات صدقا وطهرا وسجلت بالتاريخ أروع استقبال بشري لسيد البشر سيد الخلق نور التكوين الذي بنوره أنيرت الحجب ليصل نوره فوق أنوار النور فسطع وكل شيء له خضع. كان استقبالا مليئا بالفرح مشبع بعبق الإيمان مغلف بنور الهداية يرتضيها الله لمن يشاء من خلقه.

عزيزي  القارئ:

إن من عمق الإحساس بالتقصير الكتابة عن هجرة سيد البشر ومبعوث الوحي، الهجرة التي انطلقت لبناء الدين والدولة، حيث لا عبارات ولا كلمات ولا سطور معبرة ستشرح الأهداف والخطط التربوية والرسالة العقائدية التي بدأت من الدعوة السرية إلى أن انطلقت إلى دولة عظيمة يؤمن بها أكثر من مليار شخص يفخرون بأنهم مسلمون، وبدأ هناك بالمدينة بتطبيق أوامر الله وإرساء مبادئ وأركان الدين الإسلامي والمواخاة بين المهاجرين والأنصار، وتأسيس أول مسجد ليكون مركزا للحكم في الدولة الإسلامية الناشئة آنذاك. أسسها المصطفى بالتخطيط الدقيق والسليم بوحي من نور رب العالمين، ليعلم الإنسان والإنسانية دورسا وعبرا مفيدة؛ منها أهمية الأخذ بالأسباب في أي رسالة يؤمن بها الإنسان في حياته وأن إرادة التغيير تتحقق عبر إدارة متقنة لهذا التغيير.

-----------------------------

من المندوس:

قال تعالى: "لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ".. سورة التوبة (آية 128).

ما كمل إيمان عبد ليس له شوق إلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

26 سبتمبر 2017

هجرة الإخاء

المزيد

18 مارس 2018

هجرة عقول الجامعة الحكومية

المزيد

10 يونيو 2015

هجرة غير شرعية لقطة إلى أوروبا!

المزيد

02 فبراير 2019

بدء أكبر هجرة بشرية في 2019

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تتويج "مواصلات" بجائزة التميز في إحلال وتوطين الوظائف

الاقتصاد - محلي

مطار مسقط الأكثر تحسنا في الشرق الأوسط

الاقتصاد - محلي

بالفيديو.. الكشف عن شعار مونديال قطر 2022

رياضة - دولي

بنك الإسكان يوافق على 630 قرضا بقيمة تزيد على 26.8 مليون ريال عماني

الاقتصاد - محلي

"الإحصاء والمعلومات" ينفذ استطلاع ثقة المستهلك حتى 12 سبتمبر

الاقتصاد - محلي

5 آلاف ريال غرامة نشر الغسيل في الشرفات

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الرؤية" تنفرد بنشر تفاصيل اختلاس المال العام في قضية "التربية والتعليم"

المحليات - تعليم

فلكيا.. أول سبتمبر غرة محرم وأول أيام العام الهجري 1441

المحليات - أخبار

أول تعليق رسمي سعودي على "توتر العلاقات مع الإمارات"

دولي - أخبار

اصطدام طائر برحلة طيران السلام (دكا – مسقط)

الاقتصاد - محلي

مغردون إماراتيون يثيرون غضب حاكم دبي ووزير الخارجية

دولي - أخبار

كشف أسباب توقف عمليات الإنشاء بمطار آل مكتوم بدبي

دولي - اقتصاد

إعلان أسفل الأكثر قراءة