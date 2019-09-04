مؤشر سوق مسقط يخسر 5 نقاط.. وصافي الاستثمار غير العماني يتراجع 2.51%

الرؤية - مريم البادية

انخفضَ المؤشرُ العام لسوق مسقط للأوراق المالية، في إغلاق أمس، إلى مستوى 4012 نقطة تقريبا؛ خاسرا 5 نقاط، بنسبة 0.127 في المئة مقارنة بمستوى إغلاقه السابق. وانخفض مؤشر العائد الكلي بنفس النسبة تقريبا ليصل إلى 4268 نقطة.

وشهدتْ جلسة أمس ارتفاعًا في قيم التداول إلى 3.955 مليون ريال، بنسبة ارتفاع 61 في المئة عمَّا كانت عليه في الجلسة السابقة والتي وصلت خلالها إلى 2 مليون ريال. وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.033 في المئة، وبلغت ما يقارب 18.74 مليار ريال. وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 608 آلاف ريال وبنسبة 15 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجلت قيمة بيع غير العمانيين 707 آلاف ريال وبنسبة 18 في المئة، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني 99 ألف ريال عماني بنسبة 2.51 في المئة.

وأغلق القطاع المالي عند مستوى 6555 نقطة منخفضا 10 نقاط وبنسبة 0.15 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند مستوى 4432 نقطة مرتفعا 11 نقطة وبنسبة تغيُّر 0.24 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند مستوى 1881 نقطة مرتفعا 4 نقاط وبنسبة تغيُّر 0.19 في المئة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 534 نقطة مرتفعا نقطة واحدة وبنسبة 0.21 في المئة.

وجرى التداول أمس على أسهم 41 شركة؛ ارتفعت منها 7 شركات وانخفضت 8 شركات، فيما استقرت أسعار 26 شركة، وتم التداول في 25 مليون سهم، بعدد صفقات 522 صفقة. وارتفعت نسبة التغيُّر بالنسبة لإجمالي قيم التداول منذ بداية العام 0.26 في المئة. وتصدر سهم المدينة للاستثمار قائمة الشركات المرتفعة وأغلق عند 0.025 ريال وبنسبة صعود 9 في المئة، فيما حل سهم الحسن الهندسية في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.021 ريال وبنسبة تغيُّر 5 في المئة. واعتلى سهم بنك صحار الدولي صدارة الأسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة 544 ألف ريال وبنسبة 14 في المئة. وتصدر السهم نفسه أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت 5 ملايين سهم وبنسبة 19 في المئة.

وبلغت قيمة شراء العمانيين 3 ملايين ريال وبنسبة 85 في المئة من إجمالي المشتريات، وبلغ شراء الخليجيين 265 ألف ريال وبنسبة 7 في المئة. وبلغ شراء العرب 19 ألف ريال وبنسبة 0.47 في المئة. فيما بلغ شراء الأجانب 324 ألف ريال وبنسبة 8 في المئة. أما بالنسبة لحركة البيع، فقد بلغ بيع العمانيين 3 ملايين ريال وبنسبة 82 في المئة من إجمالي المبيعات، وبلغ بيع الخليجيين 67 ألف ريال وبنسبة 2 في المئة، وبلغ بيع العرب 7 آلاف ريال وبنسبة 0.19 في المئة، فيما بلغ بيع الأجانب 632 ألف ريال وبنسبة 16 في المئة.