البنك الوطني يكافئ عملاءه بـ155 ألف ريال في سحوبات "الكنز"

مسقط - الرؤية

أَجْرَى البنكُ الوطنيُّ العُماني سحوبات حساب التوفير "الكنز" لشهر يوليو، وفاز 65 من عملاء البنك بمبلغ 155000 ريال عُماني، حيث فاز 5 من العملاء بمبلغ 25000 ريال عُماني لكل منهم، واثنان منهم من عملاء حسابات إدارة الثروات "صدارة" خلال السحب الشهري الخاص بهم،. كما فاز 50 عميلاً بمبلغ 500 ريال عُماني لكل منهم في سحب حسابات تحويل الراتب، و10 فائزين بمبلغ 500 ريال عُماني لكل منهم في سحب خاص لمن أظهروا مستوى مميزا من التفاعل على هاشتاج ifollowNBO# في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك.

وقال جون تشانج المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك الوطني العُماني: يحظى حساب التوفير "الكنز" بالنجاح والقبول الكبير عاماً تلو عام، لنواصل من خلاله تقديم جوائز نقدية لأكبر عدد من عملائنا. ولا تقتصر مزايا هذه السحوبات على استقطاب العملاء للفوز بجوائز نقدية قيمة فحسب، بل تعدُّ طريقة ممتعة لزيادة الوعي حول ثقافة التوفير والادخار من أجل إدارة حياة مالية أفضل وفرصة مميزة لمكافأة عملائنا على ولائهم ودعمهم المستمر.

كما لا تقتصرُ جوائز "الكنز" على السحوبات الشهرية فحسب؛ بل تشمل سحوبات حصرية لعملاء "الصدارة"، و"مزايا"، وحسابات الكنز للشباب، وحسابات تحويل الراتب، فضلاً عن الجوائز النقدية الفورية للعملاء وغير العملاء. ويُقيم البنك سحب نصف سنوي كبير مرتين في السنة، والذي يشهد فوز اثنين من عملائه بجائزة نقدية ضخمة بقيمة 250000 ريال عُماني لكل منهما. وتتضمن نسخة هذا العام من سحوبات حساب التوفير الكنز فوز أربعة من العملاء بجوائز نقدية بإجمالي مليون ريال عُماني وهي ضعف الجائزة النقدية خلال العام 2018.

ويُوَاصِل البنك الوطني العُماني إثراء تجربة عملائه بفرص فريدة للتوفير تُكملها خدمة على أعلى مستوى. ومنذ إطلاقه في العام 1995، ويواصل حساب التوفير الكنز غرس ثقافة التوفير لدى العملاء وتشجيعهم على الادخار لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم المالية. ويتأهل عملاء البنك تلقائيًّا للدخول في السحوبات الشهرية بشرط الاحتفاظ بمتوسط رصيد 100 ريال عُماني في حساب الكنز الخاص بهم.