الأربعاء, 04 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
38 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

البنك الوطني يكافئ عملاءه بـ155 ألف ريال في سحوبات "الكنز"

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 07:13 م بتوقيت مسقط

البنك الوطني يكافئ عملاءه بـ155 ألف ريال في سحوبات "الكنز"

مسقط - الرؤية

أَجْرَى البنكُ الوطنيُّ العُماني سحوبات حساب التوفير "الكنز" لشهر يوليو، وفاز 65 من عملاء البنك بمبلغ 155000 ريال عُماني، حيث فاز 5 من العملاء بمبلغ 25000 ريال عُماني لكل منهم، واثنان منهم من عملاء حسابات إدارة الثروات "صدارة" خلال السحب الشهري الخاص بهم،. كما فاز 50 عميلاً بمبلغ 500 ريال عُماني لكل منهم في سحب حسابات تحويل الراتب، و10 فائزين بمبلغ 500 ريال عُماني لكل منهم في سحب خاص لمن أظهروا مستوى مميزا من التفاعل على هاشتاج ifollowNBO#  في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك.

وقال جون تشانج المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك الوطني العُماني: يحظى حساب التوفير "الكنز" بالنجاح والقبول الكبير عاماً تلو عام، لنواصل من خلاله تقديم جوائز نقدية لأكبر عدد من عملائنا. ولا تقتصر مزايا هذه السحوبات على استقطاب العملاء للفوز بجوائز نقدية قيمة فحسب، بل تعدُّ طريقة ممتعة لزيادة الوعي حول ثقافة التوفير والادخار من أجل إدارة حياة مالية أفضل وفرصة مميزة لمكافأة عملائنا على ولائهم ودعمهم المستمر.

كما لا تقتصرُ جوائز "الكنز" على السحوبات الشهرية فحسب؛ بل تشمل سحوبات حصرية لعملاء "الصدارة"، و"مزايا"، وحسابات الكنز للشباب، وحسابات تحويل الراتب، فضلاً عن الجوائز النقدية الفورية للعملاء وغير العملاء. ويُقيم البنك سحب نصف سنوي كبير مرتين في السنة، والذي يشهد فوز اثنين من عملائه بجائزة نقدية ضخمة بقيمة 250000 ريال عُماني لكل منهما. وتتضمن نسخة هذا العام من سحوبات حساب التوفير الكنز فوز أربعة من العملاء بجوائز نقدية بإجمالي مليون ريال عُماني وهي ضعف الجائزة النقدية خلال العام 2018.

ويُوَاصِل البنك الوطني العُماني إثراء تجربة عملائه بفرص فريدة للتوفير تُكملها خدمة على أعلى مستوى. ومنذ إطلاقه في العام 1995، ويواصل حساب التوفير الكنز غرس ثقافة التوفير لدى العملاء وتشجيعهم على الادخار لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم المالية. ويتأهل عملاء البنك تلقائيًّا للدخول في السحوبات الشهرية بشرط الاحتفاظ بمتوسط رصيد 100 ريال عُماني في حساب الكنز الخاص بهم.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

17 أبريل 2019

البنك الوطني يكافئ عملاءه بـ 155,000 ريال عُماني جوائز

المزيد

11 يونيو 2019

البنك الوطني يكافئ 70 من عملائه في سحوبات "الكنز"

المزيد

30 سبتمبر 2015

البنك الوطني العماني يعلن فوز أحد عملائه بـ100 ألف ريال في آخر سحوبات "الكنز"

المزيد

12 أغسطس 2017

61 ألف ريال جوائز سحوبات "الكنز" من البنك الوطني العماني

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تتويج "مواصلات" بجائزة التميز في إحلال وتوطين الوظائف

الاقتصاد - محلي

مطار مسقط الأكثر تحسنا في الشرق الأوسط

الاقتصاد - محلي

بالفيديو.. الكشف عن شعار مونديال قطر 2022

رياضة - دولي

بنك الإسكان يوافق على 630 قرضا بقيمة تزيد على 26.8 مليون ريال عماني

الاقتصاد - محلي

"الإحصاء والمعلومات" ينفذ استطلاع ثقة المستهلك حتى 12 سبتمبر

الاقتصاد - محلي

5 آلاف ريال غرامة نشر الغسيل في الشرفات

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الرؤية" تنفرد بنشر تفاصيل اختلاس المال العام في قضية "التربية والتعليم"

المحليات - تعليم

فلكيا.. أول سبتمبر غرة محرم وأول أيام العام الهجري 1441

المحليات - أخبار

أول تعليق رسمي سعودي على "توتر العلاقات مع الإمارات"

دولي - أخبار

اصطدام طائر برحلة طيران السلام (دكا – مسقط)

الاقتصاد - محلي

مغردون إماراتيون يثيرون غضب حاكم دبي ووزير الخارجية

دولي - أخبار

كشف أسباب توقف عمليات الإنشاء بمطار آل مكتوم بدبي

دولي - اقتصاد

إعلان أسفل الأكثر قراءة