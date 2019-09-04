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"أوريدو" تعزز التواصل مع عملائها التجاريين

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 07:07 م بتوقيت مسقط

"أوريدو" تعزز التواصل مع عملائها التجاريين

مسقط - الرؤية

نظَّمتْ Ooredoo فعالية في جراند ميلينيوم للتواصل مع عدد من المؤسسات التجارية من مختلف القطاعات؛ لتعزيز التعاون مع عملائها التجاريين في مسقط. وأتاحتْ الفعالية فرصة مميزة للشركة للتعرف على متطلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعملاء التجاريين لتصميم منتجات وخدمات جديدة وتطوير حلول عصرية لمساعدتهم على مواجهة مختلف التحديات الرقمية.

وقال سلطان بن أحمد الوهيبي الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال التجارية ومبيعات الجملة لدى Ooredoo: نُدرك أنَّ لكل عميل تجاري احتياجاته المختلفة؛ لذا ننظِّم هذه الفعاليات كمنصة للتعرف على متطلباتهم، والاستماع إلى ملاحظاتهم، وتحديد حلول اتصالات تساعدهم في نمو وازدهار أعمالهم. ولا شك أنَّ مثل هذه الفعاليات التي حرصنا على اقامتها باستمرار وطوال السنوات الماضية كان لها دور رئيسي في تعزيز قائمة منتجاتنا وخدماتنا.

وسلَّطت Ooredoo الضوء على عددٍ من أبرز خدماتها التجارية بما في ذلك باقات شهري التجارية وخدمة الإنترنت للباقة التجارية ((OIP للخط الثابت وخدمة "مكتبي"، فضلاً عن أحدث الخدمات المضافة بما في ذلك خدمة تقنية المعلومات والاتصالات والحوسبة السحابية. وتقدم الشركة حلولا مبتكرة حسب احتياجات العملاء فيما يتعلق بخدمات المكالمات وخدمات البيانات والإنترنت تشمل كلاً من تقنيات الهواتف النقالة والثابتة.

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