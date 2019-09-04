الأربعاء, 04 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
42 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. دولي
  5. عرض الخبر

حكم يدخل "جينيس" باحتساب 42 دقيقة وقت بدل ضائع

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 03:05 م بتوقيت مسقط

حكم يدخل "جينيس" باحتساب 42 دقيقة وقت بدل ضائع

غزة - الوكالات

 

اضطر حكم مباراة لكرة القدم المحترفة في فلسطين، إلى إضافة مدة غير معقولة من الوقت بدل الضائع.

وهذه الفترة الزمنية مرشحة بقوة لتحقق رقماً قياسياً عالمياً، ضمن مباريات "دوري غزة الممتاز لكرة القدم"، المقام في القطاع الفلسطيني، فقد اضطر حكم المباراة إلى احتساب مدة قياسية من الوقت بدل الضائع إضافة لوقت المباراة الرسمي البالغ 90 دقيقة.

وأكد موقع فيتو المصرية أن الحكم قرر عدم استكمال المباراة، التي أقيمت على ملعب خان يونس في جنوب قطاع غزة، بدون إضاءة الأنوار الكاشفة في الملعب.

لكن الفني المسؤول عن الإضاءة، وهو الوحيد الذي يملك مفاتيحها، لم يكن متواجداً في الملعب وقتها، بحسب الموقع.

وبعد أن تم جلب الفني المسؤول وتشغيل الإضاءة في الملعب، تم استكمال الشوط الثاني من المباراة، التي جمعت ناديي شباب خان يونس واتحاد خان يونس، واحتسب الحكم 42 دقيقة من الوقت بدل الضائع، لتعويض الوقت الذي أخذه جلب الفني إلى الملعب.

يشار إلى أن هذه ربما تكون أكثر مدة وقت بدل ضائع يتم إضافتها إلى مباراة كرة قدم محترفة في التاريخ الحديث.

 

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

02 مايو 2018

بالفيديو.. يدخل "جينيس" برفع 10000 كيلو خلال دقيقة

المزيد

15 نوفمبر 2015

بالفيديو.. "الرجل القرد" يدخل موسوعة جينيس

المزيد

23 مايو 2016

بالفيديو.. خليجي يدخل "جينيس" بأسرع هدف في كأس العالم القارات

المزيد

03 أكتوبر 2015

بالصور.. هندي يدخل "جينيس" بأطول أظافر في العالم

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بالفيديو.. الكشف عن شعار مونديال قطر 2022

رياضة - دولي

بنك الإسكان يوافق على 630 قرضا بقيمة تزيد على 26.8 مليون ريال عماني

الاقتصاد - محلي

"الإحصاء والمعلومات" ينفذ استطلاع ثقة المستهلك حتى 12 سبتمبر

الاقتصاد - محلي

5 آلاف ريال غرامة نشر الغسيل في الشرفات

المحليات - أخبار

دفعة جديدة من "حماة الحق" تلتحق بشرطة عمان السلطانية.. وبدء المراحل التدريبية والتطبيقات العملية

المحليات - شرطة

القيمة المحلية المضافة والتحول الرقمي أبرز محاور جلسات مؤتمر ومعرض النفط الثقيل العالمي

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الرؤية" تنفرد بنشر تفاصيل اختلاس المال العام في قضية "التربية والتعليم"

المحليات - تعليم

فلكيا.. أول سبتمبر غرة محرم وأول أيام العام الهجري 1441

المحليات - أخبار

أول تعليق رسمي سعودي على "توتر العلاقات مع الإمارات"

دولي - أخبار

اصطدام طائر برحلة طيران السلام (دكا – مسقط)

الاقتصاد - محلي

مغردون إماراتيون يثيرون غضب حاكم دبي ووزير الخارجية

دولي - أخبار

كشف أسباب توقف عمليات الإنشاء بمطار آل مكتوم بدبي

دولي - اقتصاد

إعلان أسفل الأكثر قراءة