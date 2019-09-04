بيان عملي بالذخيرة الحية في ختام "السهم القاتل"

مسقط - الرؤية

نفَّذتْ قوة الحدود التابعة للواء المشاة (11) بالجيش السلطاني العماني، صباح أمس، البيانَ العمليَّ الختاميَّ لتمرين "السهم القاتل" بالذخيرة الحية، وبإسناد من سلاح الجو السلطاني العماني ومدرعات سلطان عُمان؛ وذلك تحت رعاية اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني، وبحضور عدد من كبار الضباط والضباط بقوات السلطان المسلحة، والجهات العسكرية والأمنية الأخرى.

وجرتْ فعاليات البيانِ العمليِّ في مناطق التدريب التابعة للواء المشاه (11)، والذي نَفَّذ خلاله المشاركون الخططَ المرسومة له، وبما يُحقق الأهداف التدريبية المتوخاة التي أظهر خلالها المشاركون مستوىً عاليًا في الأداء والروح المعنوية، وعكست مجريات أحداث التمرين ما يتميز به منتسبو الجيش السلطاني العماني من الكفاءة والقدرات الدالة على مستوى التدريب والجاهزية، والقدرة على الانسجام في تنفيذ المهام باستخدام أحدث الأسلحة والمعدات.

وفي الختام، تجوَّل اللواء الركن قائد الجيش السلطاني العماني -راعي المناسبة- والحضور في المعرض المصاحب للتمرين، واستمعَ إلى شرحٍ وافٍ عن الآليات الحديثة المستخدمة في التمرين، والتي زودت بها بعض وحدات الجيش السلطاني العماني.

ويأتِي تنفيذ مثل هذه التمارين في إطار الخطة التدريبية التي تنتهجها قيادة الجيش السلطاني العماني لإدامة المستوى العالي في الأداء والكفاءة التدريبية لدى منتسبي الجيش السلطاني العماني؛ تحقيقاً للأهداف المرجوة.