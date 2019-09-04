أمين عام "الخارجية" يستعرض التعاون مع وزير خارجية المالديف

ماليه (جزر المالديف) - العمانية

التقَى مَعَالي السيِّد بدر بن حَمد البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية، معالي عبدالله شاهد وزير خارجية جمهورية المالديف، في إطار ترؤس معاليه وفد السلطنة المشارك في مؤتمر المحيط الهندي حول الأمن البحري.

وتناوَل الجانبان -خلال اللقاء- علاقات الصداقة القائمة، وفرص التعاون في مجالات النقل والسياحة، وعددًا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان على أهمية وحيوية المحيط الهندي في سياق توطيد الأمن والازدهار العالميين، فضلا عن الدور المنوط بالدول المطلة على المحيط، والتعاون المنشود في سبيل تحقيق وتعميق التفاهم والوئام، بما يخدم فرص التنمية واستدامة السلام والاستقرار.

وعبَّر معالي السيد الأمين العام عن تمنياته الطيبة للمالديف في استضافتها النسخة الرابعة من أعمال هذا المؤتمر، مُعربًا عن الأمل في أنْ يُوفَّق المشاركون في تحقيق الغايات والأهداف التي تدعم جهود التنسيق والتعاون والتكامل.. حضر المقابلة عددٌ من المسؤولين من الجانبين.