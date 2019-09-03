بالفيديو.. قرد يهشم زجاج قفصه بالحجارة

ترجمة- رنا عبد الحكيم

التقط أحد الزائرين صورة لقرد محبوس وهو يكسر جدران القفص الخاص به عن طريق ضربه مرارًا وتكرارًا بصخرة، على ما نشر موقع "مترو" البريطاني.

وهتف الزائرون وهم يشاهدون القرد ذا الوجه الأبيض الكولومبي حاملا صخرة بكلتا يديه ويضرب بها الزجاج. وعندما ضرب القرد جدار القفص، تصدع الجزء الزجاجي بالكامل. وحدث ذلك في حديقة حيوان تشنغتشو بمقاطعة خنان بوسط الصين الأسبوع الماضي.

وقال تيان شولياو أحد العاملين في حديقة تشنغتشو للحيوان، لوسائل الإعلام المحلية: "خاف القرد من صوت تهشم الزجاج، لكنه عاد لإلقاء نظرة أخرى وحاول لمس الزجاج". وأضاف "هذا القرد يختلف عن القرود الأخرى، فهو يعرف كيفية كسر الجوز باستخدام أي شيء في محيطه، وعندما نطعم الجوز إلى القرود الأخرى، فإنهم فقط يقضمونه". وتابع تيان حديثه قائلا: "لكنه لم يضرب الزجاج من قبل... هذه أول مرة، إنه زجاج صلب، وبعد حدوث ذلك، أخذنا جميع الصخور وأخذنا جميع ما يمكن أن يستخدمه القرد كسلاح". وأوضح تيان أن الزجاج سيُستبدل، وأن إدارة الحديقة ستزيد من الدوريات لضمان عدم محاولة أي حيوانات الهرب.