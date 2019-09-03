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"العبها صح" تعزز التوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 09:16 م بتوقيت مسقط

"العبها صح" تعزز التوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية

 

الكامل والوافي- حمد العلوي

نظمت جمعية المرأة العمانية بولاية الكامل والوافي دورة تثقيفية حول مخاطر الألعاب الإلكترونية تحت شعار "العبها صح"، وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة جنوب وشمال الشرقية.

ورعت الفعالية نافجة بنت ناصر الراسبية مديرة مدرسة الوافي للتعليم الأساسي، وبحضور  فاطمة بنت علي الهاشمية رئيس جمعية المرأة العمانية بولاية الكامل والوافي، وعدد من الأعضاء والأمهات والهيئة الإدارية والتدريسية من الطالبات.

وتم تقديم دورتين تدريبيتن مليئتين بالألعاب التدريبية بهدف تفاعل طالبات المدرسة مع المدربة محفوظة بنت زايد الراسبية والمدربة غدير بنت ناصر النصيرية. وتم اختيار المراحل العمرية  للطالبات من الصف الثامن الأساسي، والصفين التاسع والعاشر، وبلغ عددهن 280 طالبة.

وتضمنت الدورة إستراتيجيات لإكساب الطالبات مفاهيم عميقة للتخلص من مخاطر الألعاب الإلكترونية ومعرفة السبب وراء الاستخدام الخاطئ لها.

وعبرت الطالبات عن إعجابهن بالدورة وأنها تساعدهن على التخلص من العادات الخاطئة غير الصحية عند استخدام الألعاب الإلكترونية.

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