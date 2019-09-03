الثلاثاء, 03 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
33 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

عودة الروح إلى مسجد "قرنة قائد" بسمائل

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 09:14 م بتوقيت مسقط

IMG_4054
IMG_4038
IMG_4060

 

سمائل- الرؤية

انطلقت أعمال الترميم في مسجد قرنة قائد بولاية سمائل في أبريل الماضي، وتمثلت الأعمال في إزالة السقف وتقشير طبقات الترميمات السابقة التي استخدمت فيها المواد الحديثة.

وتم خلال عملية الترميم معالجة الشقوق والتصدعات في جدران قاعة الصلاة بطرق علمية دقيقة تنسجم مع طبيعة المعلم التاريخي والنمط المعماري الذي يتميز به، وقد وصلت نسبة الأعمال إلى60٪ منذ انطلاقتها، وسيتم تركيب الأبواب والنوافذ المنقوشة بنمط العمارة العمانية التقليدية و تجهيز المسجد بالتوصيلات الكهربائية وأجهزة التكييف اللازمة خلال الفترة المقبلة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

16 أبريل 2017

عودة الروح للوطن

المزيد

16 مايو 2019

لقاء بين القديم، والحديث.. بهجة عودة الروح

المزيد

02 أبريل 2015

إعلاميو الظاهرة: عودة جلالته الميمونة أعادت الروح إلى ربوع عمان

المزيد

09 أبريل 2015

"غرفة البريمي" تحتفل بالعودة الميمونة لجلالة السلطان تحت شعار "عودة الروح"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بنك الإسكان يوافق على 630 قرضا بقيمة تزيد على 26.8 مليون ريال عماني

الاقتصاد - محلي

"الإحصاء والمعلومات" ينفذ استطلاع ثقة المستهلك حتى 12 سبتمبر

الاقتصاد - محلي

5 آلاف ريال غرامة نشر الغسيل في الشرفات

المحليات - أخبار

دفعة جديدة من "حماة الحق" تلتحق بشرطة عمان السلطانية.. وبدء المراحل التدريبية والتطبيقات العملية

المحليات - شرطة

القيمة المحلية المضافة والتحول الرقمي أبرز محاور جلسات مؤتمر ومعرض النفط الثقيل العالمي

الاقتصاد - محلي

بالصور والفيديو: إعصار دوريان يقتل 5 بجزر الباهاما.. ويهدد مليونا على الساحل الأمريكي

دولي - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الرؤية" تنفرد بنشر تفاصيل اختلاس المال العام في قضية "التربية والتعليم"

المحليات - تعليم

فلكيا.. أول سبتمبر غرة محرم وأول أيام العام الهجري 1441

المحليات - أخبار

"ضاحي خلفان يسيء للمملكة" يتصدر "تويتر"

منوعات - من هنا وهناك

أول تعليق رسمي سعودي على "توتر العلاقات مع الإمارات"

دولي - أخبار

اصطدام طائر برحلة طيران السلام (دكا – مسقط)

الاقتصاد - محلي

تحديد إجازة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة بالقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة