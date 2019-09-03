عودة الروح إلى مسجد "قرنة قائد" بسمائل

سمائل- الرؤية

انطلقت أعمال الترميم في مسجد قرنة قائد بولاية سمائل في أبريل الماضي، وتمثلت الأعمال في إزالة السقف وتقشير طبقات الترميمات السابقة التي استخدمت فيها المواد الحديثة.

وتم خلال عملية الترميم معالجة الشقوق والتصدعات في جدران قاعة الصلاة بطرق علمية دقيقة تنسجم مع طبيعة المعلم التاريخي والنمط المعماري الذي يتميز به، وقد وصلت نسبة الأعمال إلى60٪ منذ انطلاقتها، وسيتم تركيب الأبواب والنوافذ المنقوشة بنمط العمارة العمانية التقليدية و تجهيز المسجد بالتوصيلات الكهربائية وأجهزة التكييف اللازمة خلال الفترة المقبلة.