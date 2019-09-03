رئيس "جمعية الصحفيين" يستعرض مع نقيب الصحفيين المصريين تعزيز التعاون المشترك

القاهرة- الرؤية

أشاد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بجمهورية مصر العربية ونقيب الصحفيين المصريين، بالسياسة الخارجية التي تنتهجها السلطنة في علاقاتها مع دول الإقليم والعالم والمرتكزة على محور السلام والتوفيق بين الفرقاء.

جاء ذلك خلال استقبال نقيب الصحفيين المصريين للدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانية، الذي أكد من جانبه على المكانة المركزية التي ينظر من خلالها العمانيون لمصر ودورها عبر التاريخ.

وأشار إلى أن الجميع قادة وساسة وعموم الجماهير العربية باتوا يعرفون بشكل واضح ثوابت السياسة العمانية التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- والتي ترى أن الخير كل الخير في أن يعم العالم والمنطقة الأمن والأمان بعيدا عن الصراعات والتناحر التي تؤخر التقدم الإنساني وتبعد أي فرصة لصناعة التنمية. كما أشاد ضياء رشوان بالعلاقات الوثيقة والتاريخية بين السلطنة وجمهورية مصر العربية والتي يعرفها المصريون تماما.

وناقش العريمي ورشوان أحوال اتحاد الصحفيين العرب والأدوار المنتظرة منه خلال المرحلة القادمة، كما اتفقوا على أهمية تحويل الاتحاد إلى كيان أكثر قوة وتأثيرا في صناعة القرار في العالم العربي وتأثيرا في المشهد العالمي نظرا لبروز كيانات صحفية عالمية حديثة استطاعت أن تكون مؤثرة جداً ليس في محيطها بل في العالم أجمع. كما ناقش الجانبان أهمية التعاون بين جمعية الصحفيين العمانية ونقابة الصحفيين المصرية من أجل تعزيز الروابط والعمل المشترك.

ومن معطيات الصحافة وعبر منظورها استشرف الجانبان أحوال المنطقة ومآلاتها خلال المرحلة القادمة مؤكدين على أهمية الاستقرار والاستفادة من تجارب الدول التي أثبتت نجاحها في التعامل مع المتغيرات التي يشهدها العالم.