السلطنة رئيسا للجنة التحضيرية للمنتدى الكشفي العربي للشباب 2022

مسقط - الرؤية

انتُخِبتْ السلطنة رئيسًا للجنة التحضيرية للمنتدى الكشفي العربي الرابع للشباب الذي سيُقام 2022؛ حيث نجح رئيس المنتدى الكشفي العُماني الثاني للشباب الجوال أحمد بن خالد بن حمد الكمياني، بالفوز برئاسة اللجنة التحضيرية لمدة ثلاث سنوات؛ وذلك أثناء الانتخابات التي أُقِيمتْ ضمن جلسات المنتدى الكشفي العربي الرابع للشباب بشرم الشيخ، ويستضيفُه الاتحاد العام للكشافة والمرشدات بمصر، بالتعاون مع المنظمتيْن الكشفيتيْن العربية والعالمية، تحت شعار "تنمية واستدامة"، بمشاركة 15 دولة عربية.

وأُجرِيت، أمس، انتخابات اللجنة التحضيرية للمنتدى الكشفي العربي الخامس للشباب المقبل؛ حيث ترشح مُمثلِين عن الأردن وتونس والجزائر والسعودية والسودان وفلسطين وسلطنة عُمان والمغرب ومصر وليبيا، وبعد عمليات الاقتراع انتُخِب أحمد بن خلفان الكمياني رئيسا للمنتدى القادم، ومالك العيساوي من ليبيا نائبا، والأردني محمد قراجة مقررا، وعضوية كلٍّ من: السعودي علاء النجمي، والمغربي حمزة الحمومي، والفلسطيني رند منتصر.

إلى ذلك، تواصلتْ جلسات وأعمال المنتدى الكشفي العربي الرابع للشباب من خلال إتاحة الفرصة أمام الشباب للتحاور وإبداء الرأي في عددٍ من المواضيع الشبابية المهمة كموضوعات الحوار من أجل السلام، والهوية والثقافة، والقواعد والمبادئ الأساسية للحوار، والممارسات الأفضل لمشاركة الشباب والفتيات في مجتمعاتهم، مشاركةً اجتماعية وثقافية وسياسية، وصياغة وتعديل القرارات والسوق الحرة للمعرفة، وكيفية التأثير في الآخرين، والتفاعل معهم مع استعراض تجارِب الدول العربية المشاركة لتفعيل دور الشباب في المجتمع.

ويقدِّم جوالة السلطنة في المنتدى تجربتهم في مجال تفعيل دور الشباب، إلى جانب عرض أبرز توصيات المنتدى الكشفي العماني الثاني للشباب. وفي ختام الأعمال، سيصدر المنتدى إعلان شرم الشيخ للشباب الكشفي العربي، الذي سيقدم إلى أعمال المؤتمر الكشفي العربي الـ29، والذي سيُعقد خلال الفترة من 7 إلى 13 من سبتمبر الجاري، وخلاله سيتم أيضا عرض تطلعات الشباب ودورهم المنتظر في مجتمعاتهم من خلال أنشطة الكشافة.