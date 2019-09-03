دفعة جديدة من "حماة الحق" تلتحق بشرطة عمان السلطانية.. وبدء المراحل التدريبية والتطبيقات العملية

مسقط - الرؤية

توجَّهتْ، صباح أمس الثلاثاء، دُفعة جديدة من المواطنين الملتحقين بشرطة عُمان السلطانية من حملة دبلوم التعليم العام، إلى أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة للتدريب العسكري؛ وذلك بعد أن أنهُوا كافة الإجراءات وخضعوا للتقييم، واجتازوا جميع مراحل القبول؛ بما فيها: الاختبارات التحريرية، والرياضية، والمقابلات الشخصية، والفحوصات الطبية.

وسيخضَع المُلتحقون للمراحل التدريبية المختلفة التي تُؤهلهم للقيام بالواجبات والمهام التي تضطلع بها شرطة عُمان السلطانية، وتشمل المراحل التدريبية -إلى جانب التدريب العسكري والرياضي- المعارف الأساسية في علوم الشرطة والقانون والإسعافات الأولية، إضافة إلى التطبيقات العملية.

وعبَّر الملتحقون عن سعادتهم بالعمل في جهاز شرطة عُمان السلطانية، واستعدادهم لتقديم الغالي والنفيس لخدمة الوطن.

وقال المواطن أحمد بن راشد الهنائي: بدايةً، أشكُر شرطة عُمان السلطانية على قبولي العمل كشرطي مستجد، وأتوجَّه إلى أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بنزوى بعد اجتيازي مرحلة الفحوصات والاختبارات والحمد الله، وإن شاء الله سوف نكُون عند حُسن الظن ونخدم وطننا بكل همة ونشاط.

وقال المواطن سمير بن جميل البدري: أسأل الله العلي القدير أن يُوفقنا لاجتياز فترة التدريب العسكري الذي يعدُّ حجرَ الزاوية والأساس لأي عمل ناجح، وأتقدم بالشكر للقيادة العامة للشرطة على جهودها الكبيرة، وعلى إتاحتها الفرصة لنا لخدمة هذا الوطن، وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.

فيما عبَّر المواطن أسعد بن جميل الصالحي عن سعادته بالالتحاق بالشرطة، قائلاً: الحمدلله على قبولي للعمل في شرطة عمان السلطانية، وسوف أبذل قصارى جهدي لخدمة هذا الوطن والمواطنين.