الثلاثاء, 03 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
37 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. شرطة
  5. عرض الخبر

الملتحقون يعبرون عن سعادتهم بالعمل في الشرطة.. ويبدون استعدادهم لخدمة الوطن

دفعة جديدة من "حماة الحق" تلتحق بشرطة عمان السلطانية.. وبدء المراحل التدريبية والتطبيقات العملية

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 07:42 م بتوقيت مسقط

دفعة جديدة من "حماة الحق" تلتحق بشرطة عمان السلطانية.. وبدء المراحل التدريبية والتطبيقات العملية

 

مسقط - الرؤية

توجَّهتْ، صباح أمس الثلاثاء، دُفعة جديدة من المواطنين الملتحقين بشرطة عُمان السلطانية من حملة دبلوم التعليم العام، إلى أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة للتدريب العسكري؛ وذلك بعد أن أنهُوا كافة الإجراءات وخضعوا للتقييم، واجتازوا جميع مراحل القبول؛ بما فيها: الاختبارات التحريرية، والرياضية، والمقابلات الشخصية، والفحوصات الطبية.

وسيخضَع المُلتحقون للمراحل التدريبية المختلفة التي تُؤهلهم للقيام بالواجبات والمهام التي تضطلع بها شرطة عُمان السلطانية، وتشمل المراحل التدريبية -إلى جانب التدريب العسكري والرياضي- المعارف الأساسية في علوم الشرطة والقانون والإسعافات الأولية، إضافة إلى التطبيقات العملية.

وعبَّر الملتحقون عن سعادتهم بالعمل في جهاز شرطة عُمان السلطانية، واستعدادهم لتقديم الغالي والنفيس لخدمة الوطن.

وقال المواطن أحمد بن راشد الهنائي: بدايةً، أشكُر شرطة عُمان السلطانية على قبولي العمل كشرطي مستجد، وأتوجَّه إلى أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بنزوى بعد اجتيازي مرحلة الفحوصات والاختبارات والحمد الله، وإن شاء الله سوف نكُون عند حُسن الظن ونخدم وطننا بكل همة ونشاط.

وقال المواطن سمير بن جميل البدري: أسأل الله العلي القدير أن يُوفقنا لاجتياز فترة التدريب العسكري الذي يعدُّ حجرَ الزاوية والأساس لأي عمل ناجح، وأتقدم بالشكر للقيادة العامة للشرطة على جهودها الكبيرة، وعلى إتاحتها الفرصة لنا لخدمة هذا الوطن، وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.

فيما عبَّر المواطن أسعد بن جميل الصالحي عن سعادته بالالتحاق بالشرطة، قائلاً: الحمدلله على قبولي للعمل في شرطة عمان السلطانية، وسوف أبذل قصارى جهدي لخدمة هذا الوطن والمواطنين.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

19 أغسطس 2019

دفعة جديدة من المواطنين تلتحق بشرطة عمان السلطانية

المزيد

29 مايو 2015

شرطة عمان السلطانية تستقبل دفعة جديدة من حماة الحق

المزيد

29 مايو 2015

شرطة عمان السلطانية تستقبل دفعة جديدة من حماة الحق

المزيد

27 أغسطس 2015

دفعة جديدة من "حماة الحق "

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

5 آلاف ريال غرامة نشر الغسيل في الشرفات

المحليات - أخبار

دفعة جديدة من "حماة الحق" تلتحق بشرطة عمان السلطانية.. وبدء المراحل التدريبية والتطبيقات العملية

المحليات - شرطة

القيمة المحلية المضافة والتحول الرقمي أبرز محاور جلسات مؤتمر ومعرض النفط الثقيل العالمي

الاقتصاد - محلي

بالصور والفيديو: إعصار دوريان يقتل 5 بجزر الباهاما.. ويهدد مليونا على الساحل الأمريكي

دولي - أخبار

السلطنة تشارك في المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف بكيوتو اليابانية

المحليات - أخبار

إقبال جيد من المواطنين على القيد في السجل الانتخابي.. والولاة يشيدون بوعي الناخب بالاستحقاق الوطني المرتقب

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الرؤية" تنفرد بنشر تفاصيل اختلاس المال العام في قضية "التربية والتعليم"

المحليات - تعليم

فلكيا.. أول سبتمبر غرة محرم وأول أيام العام الهجري 1441

المحليات - أخبار

"ضاحي خلفان يسيء للمملكة" يتصدر "تويتر"

منوعات - من هنا وهناك

أول تعليق رسمي سعودي على "توتر العلاقات مع الإمارات"

دولي - أخبار

اصطدام طائر برحلة طيران السلام (دكا – مسقط)

الاقتصاد - محلي

تحديد إجازة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة بالقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة