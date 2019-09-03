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انطلاق العام التأهيلي بمؤسسات ذوي الإعاقة الحكومية والخاصة والأهلية

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 07:34 م بتوقيت مسقط

مسقط - الرؤية

بَدَأ العامُ التأهيليُّ 2019/2020 في المؤسسات التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية؛ وهي: مركز التقييم والتأهيل المهني، ومراكز الوفاء لتأهيل الأطفال المعاقين، ومركز الأمان للتأهيل؛ وذلك في 18 أغسطس المنصرم، ومن المقرَّر أن ينتهي في 25 من يونيو 2020.

كما انطلق العامُ التأهيليُّ في مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة وفي المراكز التابعة للجمعيات الأهلية، أمس الأول الإثنين، وينتهي في 28 مايو المقبل، كما ينفذ برنامج التوجيه والإرشاد الأسري الأول لهذا لعام التأهيلي في جميع مراكز التأهيل الحكومية والخاصة والأهلية خلال الفترة من 19-23 يناير 2020م، ويبدأ برنامج التوجيه والإرشاد الأسري الثاني خلال الفترة من 24-28 مايو 2020.

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