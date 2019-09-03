"أوكسيدنتال عمان" تسهم في إنجاح ملتقى "تطبيقات بلوكتشين الوطنية" في صلالة

صلالة – الرؤية

حضر ممثلو "أوكسيدنتال عُمان" ملتقى "بلوكتشين" الذي حظي بدعمٍ حصري من الشركة. ونظم نادي "عمان بلوكتشين" الملتقى على مدى 7 أيام في عدة مواقع في مدينة صلالة بمحافظة ظفار.

وأقيم حفل افتتاح الملتقى في فندق ملينيوم صلالة تحت رعاية معالي الشيخ سالم بن مستهيل المعشني، المستشار بديوان البلاط السلطاني، وحضرها ممثل الشركة سيف البوسعيدي نائب رئيس شركة أوكسيدنتال عمان لشؤون الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمسؤولية الاجتماعية.

واستهدفت الفعالية الطلبة والباحثين عن العمل ورواد الأعمال والمتخصصين في مجال تقنية البلوكتشين وإنترنت الأشياء. وحضر الملتقى متحدثون وخبراء دوليون في مجال البلوكتشين، وتم استعراض إنجازات لعمانيين في تقنية البلوكتشين. وتضمن الملتقى برنامجا تدريبيا لتعريف المشاركين بموضوع التكامل في التقنيات الرقمية وإنترنت الأشياء.

كما تضمن الملتقى مسابقة مهرجان البلوكتشين، بمشاركة 100 مختص في البرنامج التدريبي للتنافس في مجال تطوير تطبيقات البلوكتشين بمساعدة الخبراء والمُدربين الدوليين. وتنافس في المسابقة 20 فريقاً يضم كل منهم 5 مشاركين.

وأقيم حفل اختتام الفعالية في فندق روتانا صلالة تحت رعاية معالي سلطان بن سالم الحبسي، نائب رئيس مجلس المحافظين بالبنك المركزي العماني، وشهد الحفل حضور سيف البوسعيدي نائب رئيس شركة أوكسيدنتال عمان لشؤون الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمسؤولية الاجتماعية. وتم تكريم الفرق الثلاثة الفائزة.

ويشار إلى تدشين نادي عمان بلوكتشين في نوفمبر 2017 بهدف بث الوعي في المجتمع العماني وتعريفه بتقنية البلوكتشين وتطبيقاتها وكذلك دعم التطورات التكنولوجية المستقبلية في عُمان.

وقال سيف البوسعيدي: نشعر بالفخر لدعم نادي عمان بلوكتشين لاستضافة هذه الفعالية لاسيما أنها تهدف إلى رفد المجتمعات المحلية بالاحترافية والتقدم التكنولوجي. وتواصل "أوكسيدنتال عمان" استهداف المشاريع التي تساهم في التنمية طويلة المدى للمجتمعات والشركات العمانية، كما نتطلع للاستثمار في المبادرات الابتكارية المستقبلية.

وتأتي هذه الرعاية ضمن مظلة أوكسيدنتال عمان من الشراكات الاستراتيجية والتعاون المستمر مع أصحاب المصالح الرئيسيين، وهي جزء من مسعى الشركة والتزامها على المدى البعيد بدعم البرامج التي تعزز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة بتأثيرات إيجابية في المجتمعات المحلية بمناطق عمليات الشركة وفي مختلف أنحاء السلطنة.

ويشار إلى أنَّ أوكسيدنتال عُمان هي شركة تابعة ومملوكة كلياً لشركة أوكسيدنتال، الشركة العالمية المتخصصة في عمليات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما، وتعد واحدة من أكبر شركات النفط والغاز الأمريكية المرتكزة على القيمة السوقية للأسهم، وتعمل الشركة في السلطنة لأكثر من 30 عاماً.